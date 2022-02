Candidatos presidenciales de Costa Rica en disputa por llamado a una campaña de altura

Por La República y El Mundo CR

Una semana y media después de las elecciones presidenciales en primera ronda, José María Figueres, candidato del PLN, tuvo su primera aparición pública y lo hizo, con un mensaje “potente” para su rival Rodrigo Chaves de Progreso Social Democrático.

Figueres hizo un llamado a una campaña de altura en defensa de la democracia, las mujeres y los jóvenes.

“¿Qué significa una campaña de altura? Nosotros hemos venido, desde el primer momento, en una campaña de altura y ahí seguiremos. Campaña de altura significa proponer a los costarricenses un programa de gobierno que esté a la altura de rescatar a Costa Rica y transformarla. (…) Campaña de altura para mí significa, además, ser respetuoso de los costarricenses y presentar los equipos de gobierno y de personas que han venido trabajando para hacer un gobierno”, dijo Figueres.

El político, participó en una reunión con los 18 diputados electos del PLN. Tras ese encuentro, aprovechó para lanzar varios dardos a su rival para el 3 de abril.

Y es que, de momento Chaves no ha querido dar a conocer su equipo de trabajo, aduciendo que él no busca poner a sus amigos o parientes en puestos políticos, sino que una vez que gane la presidencia, buscará a las mejores personas para los puestos.

Mientras tanto la campaña del candidato presidencial de Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, aseguró que ellos fueron los primeros en solicitar una campaña de altura.

La jefa de campaña de Chaves, Joselyn Chacón, lanzó una excitativa a su homóloga en Liberación Nacional, Alicia Fournier, para que ambas promovieran y se apegaran a una campaña de altura.

Reclamo de Chaves

“Sin embargo, pese al ruego de los altos representantes del Partido Progreso Social Democrático, esta semana nos hemos visto enfrentados a una campaña del más bajo nivel, tanto en redes sociales como en medios de Información tradicionales”, indicó la campaña.

Además, agregó que sus opositores “no han tenido ningún reparo en reproducir documentos de índole absolutamente privado, como los detalles del divorcio del señor Chaves hace casi 30 años, o una diferencia de criterio de dos hermanas con respecto a una intervención quirúrgica para la madre de la familia, la señora Alicia Chaves de Robles, días antes de su fallecimiento”.

“¿En qué pueden contribuir esos detalles íntimos y confidenciales a una campaña de altura? Desafortunadamente, algunos medios se prestan al juego perverso de desviar la atención de la ciudadanía sobre las propuestas de los candidatos para sacar al país de la severa crisis económica, social y política que nos afecta”, cuestionó la campaña de Chaves.

Chaves Robles reiteró que él no se prestará a ser parte de esa campaña sucia, de mentiras, inexactitudes, o detalles de la vida privada que, evidentemente, no generarán un solo empleo, no nos permitirán pagar la gigantesca deuda pública, no abaratarán el costo de la vida, no mejorarán nuestra deteriorada calidad educativa, y no atraerán inversiones.