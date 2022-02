Guatemala: MP argumenta ‘independencia‘ para evadir citación al Congreso

Por La Hora





Para este martes la bancada Semilla programó una citación con el Secretario de Política Criminal, el Secretario contra la Corrupción y el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra La Impunidad (FECI), a la cual no asistieron.



En el documento se expone que el artículo 251 de la Constitución Política de la República establece que el MP es “una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas”.



Otro argumento utilizado por el ente investigador fue el artículo 1 de su ley orgánica, “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública”.



En el oficio expresaron, “lo anterior evidencia que la facultad del Congreso de la República, para citar a los funcionarios y empleados públicos a acudir e informar, no es absoluta, pues al realizar la interpretación armónica de la Constitución Política de la República de Guatemala, la propia Corte de Constitucionalidad, establece que es imperativo garantizar la autonomía de los funcionarios que integran los tribunales de justicia, con el objetivo de garantizar objetividad e independencia en sus funciones”.



En otra parte del texto señalan que los diputados del Congreso, incluidas sus distintas comisiones y bloques, no pueden requerir información ni citar a los fiscales o funcionarios del MP, respecto de investigaciones en curso, procesos penales en trámite o aspectos relacionados con las funciones legales de esa institución relacionadas con la persecución penal.

La solicitud de Semilla

Según la bancada Semilla, el objetivo de la reunión era que las autoridades del MP rindieran explicaciones a Ley Orgánica del ente investigador y derechos fundamentales de sujetos procesales, así como si existen garantías a la independencia y seguridad en el trabajo de los operadores de justicia y que no sean perseguidos en el desempeño de sus funciones.



La citación requerida se dio en un contexto en el cual el MP emprendió varias acciones contra operadores de justicia, como Leydi Santizo, exmandataria de la CICIG y Siomara Sosa, exfiscal de la FECI.



El segundo tema es la adecuación de los planes operativos y protocolos de abordaje de las pesquisas en consonancia con la resolución del 23 de septiembre de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes vs Guatemala, específicamente el respeto a la función pública de los operadores de justicia.



#MPinforma

Ministerio Público presentó oficio en la Bancada Semilla con relación a reunión prevista para este día. pic.twitter.com/VvmpP36enf — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 15, 2022

Acciones del MP

Durante las últimas semanas la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche cercano a Consuelo Porras, ha emprendido acciones contra varios operadores de justicia.



El MP requirió este año el retiro de inmunidad de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán y el pasado jueves la captura de la abogada Leydi Indira Santizo Rodas, exmandataria de la CICIG y Eva Siomara Sosa, exfiscal de la FECI por el caso “Cooptación y Corrupción Judicial” a quienes podrían estar señalando por ejercer su derecho de petición.

¿Cuál es la postura de Semilla?

Ante la no asistencia de funcionarios del MP a una citación con la bancada Semilla, el diputado Bernardo Arévalo indicó que ven argumentos inválidos expuestos en un oficio remitido a la presidenta de ese bloque.



“La citación de la bancada Semilla en ningún momento ha tenido la intención de indagar sobre casos específicos o sobre procesos en curso”, expresó Arévalo.



El legislador indicó que el MP al enviar la excusa para no asistir, “utilizan una cortina de humo aduciendo elementos, que no son las razones para las que se les invitó a la citación”.