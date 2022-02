Detienen en Guatemala a la abogada del exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad  

Por la Voz de América

Leily Santizo, abogada defensora del exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, fue detenida el jueves (10.02.2022) por el Ministerio Público (MP) de Guatemala.

La captura de Santizo, quien otrora estuvo al frente de la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), según el MP es parte de una investigación que busca la captura de personas vinculadas a un caso que “está bajo reserva”.

Medios de comunicación locales, como Prensa Libre, citaron declaraciones de la abogada, quien afirma que su captura es una represalia en su contra por estar vinculada a diversos casos en los que participa en defensa de los fiscales de la antigua CICIG.

“Son represalias que están emprendiendo, estoy tranquila, no he cometido ningún acto delictivo, no me fui, aquí estoy con la valentía de afrontar este proceso porque no he cometido hecho delictivo”, son las palabras de Santizo citadas por el medio.

UDEFEGUA advierte criminalización

Santizo es una de las últimas abogadas de la CICIG que se presentó en tribunales cuando la Comisión estaba terminando su mandato en Guatemala.

Luego de conocerse la captura de la abogada, la Unidad de Protección a defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) emitió un comunicado de prensa donde denuncia la captura de Santizo y acusa al Ministerio Público de “la criminalización de fiscales anticorrupción” y de poner en riesgo el derecho a la legítima defensa.

El organismo también hizo un llamado a la comunidad internacional. De acuerdo con UDEFEGUA, la captura de la abogada, así como de otros jueces y fiscales es un estrategia de "persecución" del MP "a quienes han defendido ante los abusos de quienes controlan el sistema de justicia actualmente".