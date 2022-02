El Salvador: Hacienda ve cero posibilidades de incumplir con pago de bonos en 2023

Por El Mundo

El ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, aseguró este martes que existe un cero por ciento de posibilidades de que El Salvador caiga en default ante el pago de 800 millones de eurobonos que el país deberá cancelar en enero de 2023.

"Cero por ciento (de posibilidades de caer de default), así de simple ¿por qué? Yo estoy escuchando El Salvador tiene riesgo de liquidez, desde marzo 2020, que en septiembre 2020 El Salvador tiene riesgos de liquidez. Ok. Marzo y septiembre, eso fue en 2020 entrando a la crisis, así empezaron, lo del riesgo de liquidez de El Salvador no es un cuento que empezaron a vender algunos personajes desde ahora”, dijo Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

Zelaya enfatizó en que El Salvador aún mantiene diálogo y reuniones con el Fondo Monetario Internacional, FMI, como parte del Acuerdo de Servicio Ampliado, EFF, el ministro dijo que el viernes pasado se reunieron para establecer “algunos temas”.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Recordó que el FMI ofreció el financiamiento para este bono de 2023. “El financiamiento del Fondo Monetario Internacional es para ciertas operaciones o para ciertas áreas, ellos lo primero que ofrecieron es el financiamiento del bono 2023”, indicó durante una entrevista matutina en TCS.

Otros organismos

El ministro reveló que otros dos organismos multilaterales -que no reveló- también han ofrecido financiar el pago de los eurobonos, y aclaró que el gobierno aún no decide con qué entidad llegará a un acuerdo.

“Sí, del próximo año, igual como nos lo ha ofrecido varios organismos multilaterales, hay dos en específico que todavía no los puedo revelar porque no hemos decidido con quién, pero el Fondo (FMI) desde un inicio lo ha dicho ellos nos ofrecieron para eso, y además de eso pues también hay bancos privados, o podríamos optar por la emisión de otro tipo de operación”, agregó el funcionario.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Recientemente el Fondo señaló de que existen grandes riesgos asociados al uso del bitcoin para la estabilidad financiera “la integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales”, por ende, recomendó a El Salvador eliminar esta criptomoneda como moneda de curso legal.

Ante esta información el ministro de Hacienda respondió el 31 de diciembre que era “falso” que el FMI pide eliminar el bitcoin como moneda de curso legal, y aclaró que lo que el FMI pide es “limitar” y “evaluar”.

Durante la entrevista en televisión nacional, se cuestionó a Zelaya si un posible ingreso al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, es una medida de prevención ante las condiciones del FMI. El funcionario respondió que “en ningún sentido”, y reiteró que “quien ha ido a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido el presidente, Bukele” y él mismo.

“Cómo dije: nosotros siempre hemos creído que con el Fondo Monetario Internacional tenemos que conversar y llegar a acuerdos”, añadió.

Servicio de deuda

La institución hacendaria recordó que el servicio de la deuda de El Salvador para este año ronda los US$1,000 millones, y el ministro aseguró que es “imposible” que no se recaude lo antes citado. Además, expuso que en enero de 2022 ya se recaudaron US$602 millones.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

El servicio de la deuda de El Salvador para este año es un poco más de US$1,000 millones, “es imposible que no recaudemos, solo en enero logramos US$602 millones, en un mes, llegar a un escenario de default, solo en recaudación, más las operaciones de créditos que se pueden hacer recortes en el gasto y todo, solo en la mente pequeña de alguien puede caber que no habrá recaudación de US$1,000 millones y que no se podrá pagar la deuda normalmente”, indicó.