Honduras: Jorge Cálix confirma reunión con 'Mel' Zelaya

Por El Heraldo

Después de 18 días de un conflicto político por la titularidad del Congreso Nacional, este lunes (07.02.2022) podría verse la luz entre los diputados disidentes y el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Mel Zelaya.

Tal y como se especulaba, a las 11:00 de la mañana, en Casa Presidencial, sostendrán una reunión Jorge Cálix (uno de los presidentes del Legislativo) y Manuel Zelaya Rosales, con el objetivo de traer una solución a la crisis que ha provocado tanta zozobra y confrontación en el pueblo hondureño.

A través de su cuenta de Twitter, Cálix aseveró que "nuestra lucha siempre ha sido por las causas justas, por el país, y precisamente por eso no quiero más odio ni más división".

'Mel' Zelaya también confirmó la reunión presencial con miras a una "posible solución y reconocimiento a directiva del CN".

Las incorporaciones

Esta semana, la bancada liberal y el grupo de diputados disidentes de Libre estarían incorporándose a las sesiones en la cámara legislativa. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud si la nueva junta directiva en propiedad estaría integrada por ambos bandos (de Jorge Cálix y Luis Redondo).

Por su parte, el diputado German Altamirano confió a EL HERALDO que hoy se resolverá el problema.

Mientras que su compañero Edgardo Castro reconoció que “hay una idea clara que se va a hacer un documento”, pero “si no nos parece, pues no lo firmamos”. En este documento se anunciará cómo se va a legalizar la directiva que preside Luis Redondo, bajo el entendido de que Cálix ya desistió de ocupar este cargo y cuál será el destino de este político.

Al igual que del resto de sus compañeros que fueron expulsados la noche del 21 de enero por desacatar la línea oficial y por recurrir a negociar con el Partido Nacional, al que criticaron durante doce años. Ellos no aceptaron cargos en la directiva, no reconocerán a Luis Redondo y acudirán al Congreso para que los suplentes no sigan votando.