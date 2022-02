Guatemala: Sandra Torres fue electa secretaria general del Partido UNE

Por Prensa Libre



El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), liderado por Sandra Torres, efectuó este domingo 6 de febrero su asamblea nacional con la intención de participar en las Elecciones 2023.



Aunque al principio había dudas si se desarrollaría la actividad, luego de que el Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), integrado por diputados contrarios a Torres, informara que esta asamblea era ilegal porque no existe la organización partidaria requerida.



En sus redes sociales presentaron una resolución judicial del 4 de febrero que le pedía a Torres “abstenerse” de hacer asambleas.



A pesar de las dudas y las resoluciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó la asamblea y los observadores del Tribunal estuvieron presentes en la actividad.

Electa secretaria de la UNE

La asamblea se desarrolló y con 86 votos en favor y ninguno en contra, Torres fue electa como secretaria general del Partido UNE.



Mientras que los secretarios generales adjuntos son los diputados Estuardo Vargas (señalado de corrupción por EE. UU.) e Inés Castillo.



“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, ¡la UNE es nuestra!”, exclamó Torres ya en su discurso como secretaria general.



Mientras el GPO afirma que el Comité Ejecutivo Nacional está desintegrado y que no están acreditados suficientes comités ejecutivos municipales y departamentales, Torres lo niega.

Dice que no ha sido notificada

Cuando se le consultó sobre la resolución que emitió el 4 de febrero un juzgado de Alta Verapaz, que le pide “abstenerse” de realizar asambleas, Sandra respondió: “No tengo conocimiento” y añadió que no ha sido notificada.



En declaraciones a la prensa, Torres indicó que la asamblea se llevó a cabo por resolución del Juzgado Décimo y afirma que cumplió con lo que el amparo a ella le ordenaba para la convocatoria para la actividad de este domingo.



“Tenemos partido, se hizo la asamblea nacional, se integró el Comité Ejecutivo, se integró los órganos legales que es el Tribunal de Honor, Tribunal de Fiscalización y el Consejo Político como manda el amparo”, añadió.



Anunció que a la Bancada de la UNE presentará dos iniciativas, una de estas es la ley de medicamentos para recudir los precios de le medicina.

Niega alianza

Cuando le preguntaron si tienen alguna alianza con el oficialismo, Torres afirmó: “No tenemos ninguna alianza, lo hemos demostrado”.



De nuevo le hicieron la misma pregunta, y le indicaron que se referían a los diputados de su partido y respondió: “pregúnteles a los diputados”.



Luego indicó que tiene dos años de estar fuera de la política y que está retomando las riendas del partido.

Situación de Torres

El 23 de diciembre del 2021, Torres anunció que por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) ya no tiene persecución por el delito de financiamiento electoral no registrado.



El pleno Constitucional entró a conocer y resolvió de manera favorable un incidente planteado por la defensa de Torres, quien aseguraba que era inconstitucional su proceso penal.



En su momento, el Juzgado de Mayor Riesgo grupo “A” ligó a proceso a la también exprimera dama por el delito de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, lo que le costó varios meses de prisión.



En el documento emitido por la CC se establece que pese a esta resolución favorable a Torres las autoridades aún podrían imputarle otro tipo de cargos penales que hubiesen podido ser cometidos en la campaña electoral del 2015.