Guatemala: Protocolo por el Covid-19 para procesiones 2022 continúa en revisión

Por Prensa Libre

La pandemia del Covid-19 vino a modificar el protocolo de muchas actividades, entre estas las religiosas como las procesiones de Cuaresma y Semana Santa.



Manuel Chilin, párroco de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios y representante del Arzobispado en la mesa técnica, informó que esta mesa está integrada por el Ministerio de Salud, la comuna capitalina, la Pastoral de Religiosidad Popular y el Arzobispado de Guatemala.



Añadió que se han reunido varias veces para definir el protocolo que se pueda aplicar en las procesiones por el Covid-19.



Afirmó que el protocolo “está aún en revisión, cuando ya lo autoricen pues se va a publicar y se va a compartir”.



Añadió que de parte del Arzobispado de Guatemala las procesiones están autorizadas siempre y cuando el semáforo de alertas epidemiológicas los permita y siguiendo las disposiciones que emanen del Ministerio de Salud para evitar los contagios.



Chilin añadió que la noche del viernes 4 de febrero asistió a una reunión para tratar el tema, pero aún no hay protocolo autorizado, ya que todavía está en la mesa técnica.



Resaltó que una procesión es una actividad masiva y esperan algunas indicaciones que se les van a dar.



El religioso indicó que en la reunión se mencionaron algunas indicaciones, pero como no se ha dado el protocolo, aún no es oficial.



Chilin dijo que posiblemente los protocolos se podrían conocer entre una o dos semana.



La comisión encargada del tema ya presentó el proyecto, ya tuvo una revisión y fue devuelto para algunas correcciones, aunque todo depende también del comportamiento de la pandemia.



Indicó que el objetivo es apelar a las hermandades a que piensen que frente a una pandemia hay aspectos que tendrán que cambiar.

Algunas de las propuestas

En las propuestas está crear equipos para velar por las normas de bioseguridad.

- Que los devotos cargadores guarden su distancia

- Que se cumpla con la toma de temperatura

- Cumplir con el uso de la mascarilla