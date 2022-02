Guatemala: Postuladora define hoy el perfil de los aspirantes a fiscal general

Por El Periódico



En la antesala a un día clave en el cronograma de la postuladora para fiscal general, el Movimiento Pro Justicia desarrolló un conversatorio en el que se abordó la importancia de los instrumentos de evaluación de la trayectoria de los aspirantes.



La comisión está convocada para esta tarde para aprobar el perfil del aspirante y el formulario de solicitud. El techo para ambos instrumentos lo pone la Constitución: ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.



Sin embargo, los comisionados podrían instalar mecanismos para garantizar no solo el cumplimiento de requisitos formales, sino también que les sirva para observar, analizar y formarse un criterio sobre la idoneidad de los aspirantes.



La abogada Mónica Leonardo expuso que un perfil adecuado debe garantizar la idoneidad y honorabilidad. Este último punto no necesariamente responde a algún documento o título. Con base en dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Leonardo sostiene que la presunción de falta de idoneidad o la apariencia de falta de independencia son elementos que debería considerar la postuladora al momento de nominar a los candidatos a fiscal general.



“Es necesario que la comisión de postulación reflexione que no puede exigirse un requisito de la materia penal, una sentencia condenatoria, a un proceso de postulación donde las meras apariencias tienen implicancia y relevancia”, explicó Leonardo.



En cuanto a la iniciativa para que los aspirantes litigantes presenten listados de clientes, los jueces sentencias, o los fiscales resoluciones de sus casos, ni Leonardo ni el jurista Andy Javalois están del todo convencidos. El Colegio de Abogados de Estados Unidos y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci han propuesto ese tipo de estándares.



Leonardo considera que la postuladora no tiene el tiempo suficiente para hacer ese examen y Javalois no ve pertinencia en la presentación de esos documentos. Javalois más bien apunta a una entrevista incisiva, en la que se cuestione al aspirante por momentos específicos de su trayectoria profesional, como decisiones y artículos, entre otros.

Documentos

La documentación sobre la falsedad de títulos o plagio de trabajos universitarios puede analizarse en la postuladora sin que se vulnere el derecho de los aspirantes. No se le retiraría el título, no se condenaría a los señalados, solo se les excluiría de un proceso que no es penal, dijo Mónica Leonardo.