Guatemala: Destinan US$52 millones para préstamos de PYMEs

Por Prensa Libre

Por medio de modificaciones a la Resolución 1-2021 del viceministerio de Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Economía (Mineco), se flexibilizan las condiciones para que este tipo de compañías y empredimientos tengan acceso a créditos empresariales.



Estos cambios se relacionan con los requisitos que deben cumplir los interesados en acceder a préstamos autorizados por el Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19, de fecha 1 de abril de 2020.



El artículo 15, numeral 3, creó el Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) por Q400 millones (US$52 millones), recursos que se encuentran en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).



Para créditos ya no será necesario que los solicitantes cuenten con un codeudor o tengan la necesidad de hipotecar una propiedad cuando el monto no exceda los Q250 mil (US$ 32,53 mil).



Los montos a los que se pueden acceder quedan de la siguiente manera: para las microempresas, hasta Q80 mil (US$10,4 mil); pequeñas empresas hasta Q1.5 millones (US$195 mil); las medianas empresas podrán requerir hasta Q3 millones (US$390 mil); y para la actividad emprendedora de cualquiera de las anteriores, el monto máximo es de Q80 mil (US$10,4 mil).

Actividades, plazos y tasas

Según el Decreto 12-2020, el destino de los créditos es exclusivamente para financiar actividades empresariales y de emprendimiento, quedando prohibido utilizarlos para gastos de consumo personal, superfluos o ajenos a su actividad empresarial propiamente con los efectos provocados por la pandemia del Covid-19.



Por lo tanto, los recursos tampoco podrán ser utilizados para pago, cancelación, prórroga o restructuración de créditos, sino con todo lo relacionado con el comercio, servicios, industria, agroindustria, artesanías y turismo.



Sobre las garantías, en la resolución se plantea que podrán ser fiduciarias, mobiliarias, hipotecarias o mixtas.



En cuanto a los plazos, los préstamos fiduciarios tendrán hasta tres años; hipotecarios, hasta siete años; mobiliarios, hasta cinco años; y créditos con garantía mixta, hasta cinco años.



Por otro lado, los Q400 millones (US$52 millones) deberán colocarse a tasas preferenciales no mayores al promedio de la tasa de interés pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco, a fin de fomentar el emprendimiento de los pequeños y medianos empresarios.



Además, los créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas, de acuerdo con la ley mencionada.

Cientos de solicitudes

Enrique Cabrera, asesor del Mineco, explicó que ya hay 800 solicitudes en estudio y que los fondos podrían entregarse en el primer semestre del año.



El problema era que muchos trámites resultaban rechazados, por lo que se tomó la decisión de flexibilizar los parámetros e indicadores de selección, como la relación cuota/crédito, los ingresos y la capacidad de pago, aparte del llamado fiador. En ese sentido, ahora será más fácil aplicar y obtener la aprobación del préstamo respectivo.



Según el consultor financiero Irving de la Cruz, el CHN entró en un dinamismo bancario con el pago del bono empleo y otros programas que manejó durante la pandemia y estos fondos se incluyen en el portafolio para atender a las Mipymes.



Precisó que ya se cuenta con las plataformas para atender a los interesados, y la principal recomendación es que estos cumplan los requisitos que se están pidiendo.



“Es un cupo público que ya tiene destino. El CHN tiene la obligación de ejecutarlo y los primeros que estén en la fila, también serán los primeros en recibir los recursos porque el banco los tiene que colocarlos. Entre más solicitudes reciba, más se van a filtrar los créditos”, aseveró.