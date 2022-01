Inicia la Expo Empleo Nacional de Amcham Guatemala  

Por E&N

Durante las 120 horas del evento virtual, del miércoles 26 al domingo 30 de enero, los interesados que completen correctamente el formulario en el siguiente enlace: https://expoempleoamchamgt.com/ y adjunten la versión más actualizada de su currículum, recibirán en su correo un usuario y contraseña que les permitirá aplicar de manera virtual a las plazas disponibles.



Posterior a la Expo Empleo Nacional, las empresas contactarán a los candidatos que sean seleccionados para ofrecerles una oportunidad laboral.



“Todos los años organizamos diferentes Expo Empleo, esto con la finalidad de ser el enlace entre aplicantes y empresas, solamente en el año 2021, más de 14,000 personas participaron en las diferentes ediciones, esto demuestra que tenemos una fuerza laboral muy grande en búsqueda de oportunidades. Como Cámara, nuestro compromiso es hacia el crecimiento económico del país y las familias guatemaltecas”, expresó Juan Pablo Carrasco de Groote, presidente de Amcham Guatemala.



Las Expo Empleos anteriores resaltan que las plazas con mayor demanda son en las áreas administrativas, ventas, atención al cliente, finanzas, contabilidad y auditoría; así como, recursos humanos, agentes de call center, pilotos y auxiliares de bodega. El índice de edades de la mayoría de participantes oscila entre los 20 y los 45 años de edad.



Las empresas a las que los participantes podrán aplicar son: Telus International, Torrent Consulting, [24]7.ai, Alorica, CBC, BANTRAB, Teleperformance, Colegio Americano de Guatemala, VXI y Domino´s Pizza, Genpact, Banco Promerica, Comdata, Disatel, Allied Global, SIMAN y Banco CHN.



Algunas de las plazas a las que los aspirantes podrían aplicar son: Representante de servicio al cliente en inglés, tech cloud analyst, software developer I cloud, vendedores ruteros, mercaderistas, verificadores de bodega, coordinador de infraestructura, coordinador de compras bilingüe, analista de datos, entrenadores deportivos, plomero, ingeniero de proyectos, electricista, plomero, pilotos con licencia tipo A, motoristas, gerente de restaurantes, operadores de call center, data scientists, supervisor de ventas, mercaderistas, receptor pagador, electromecánico y capacitador corporativo, Customer Service / Ground Support, Sales (Inbound and Outbound), entre otros.



Los aspirantes, durante tres días, tendrán acceso a diferentes conferencias con expositores de alto nivel de manera gratuita, las cuales les ayudará a prepararse para los nuevos escenarios laborales.



Miércoles 26, 10:00 am.

Habilidades para Trabajos Digitales, Ana Lucía Gadala-María, Social Impact Manager - Torrent Consulting.



Jueves 27, 11:00 a.m.

Habilidades que podemos fortalecer este 2022 y desarrollar para la búsqueda laboral, William Ordóñez y Ana Rocío Ozaeta, Fundadores - Evolución180º.



Viernes 28, 10:00 a.m.

Potencializa tu hoja de vida, Lic. J. Armando Soto, Director General - HR CENTER.



“Desde hace 14 años, AmCham Guatemala realiza ferias de empleo; se han llevado a cabo alrededor de 28 ediciones (nacionales y regionales), incluyendo los festivales departamentales y desde 8 ediciones virtuales, con la finalidad de acercar a un mayor número de población a oportunidades laborales”, concluyó, Waleska Sterkel, directora ejecutiva de Amcham Guatemala.