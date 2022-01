Guatemala tendrá representación en la Specialty Coffee Association

Por Prensa Libre

La SCA es una asociación gremial del sector privado a nivel internacional en la que se puede participar a título empresarial, individual o gremial (como Anacafé). En tanto, la OIC se integra con los Estados, representantes de los gobiernos de los países exportadores netos (de café) e importadores. En julio del 2020, Ricardo Arenas, representante del presidente Alejandro Giammattei ante la junta directiva de Anacafé, decidió retirarse de este organismo y según Barrios, no hubo ningún efecto negativo. “Las exportaciones de café de Guatemala continuaron y crecieron”, afirmó.

El motivo de la salida fue porque la entidad no contribuyó a atender adecuadamente las crisis de los precios internacionales que afrontan los países productores, ni implementa acciones que promuevan la equidad de la cadena productiva, pese a que en ella participan países productores y compradores.

Vincular al productor

Barrios explicó que uno de los retos de liderar la SCA es mantener el vínculo de los asociados con la entidad internacional y mantener una buena comunicación con los asociados.

Bajo la perspectiva de productor de café, el desafío es continuar el diálogo para asegurar que haya un balance adecuado en la retribución y valoración, por el riesgo que corre el productor.

“Al evaluar, el productor agropecuario es quien corre más riesgo en la cadena, por factores externos como el cambio climático, lo que no es valorado. En los mercados financieros, ese tema sí se toma en cuenta y se reconoce con un mayor rendimiento, pero en el caso de la cadena de valor del café, no es así”, planteó Barrios.

Búsqueda de más mercados

Luego comentó que Guatemala tuvo participación en la primera feria especializada de café en Dubái y de parte de la SCA, se dio en licenciamiento (marca y know how) del evento World of Coffe a una empresa en esa ciudad emiratí. Para el café, el mercado MENA (acrónimo en inglés que se refiere a Oriente Medio y África del Norte) tiene cultura de consumo de café de cientos de años y se ve mucho potencial para el grano de calidad. En varios países de esa parte del mundo rige la ley sharía o islámica que prohíbe el consumo de alcohol, generando oportunidades para la ingesta de café, enfatizó Barrios.

Cosecha 2021-2022

En cuanto a la cosecha cafetera del 2021-2022, se prevén 4.3 millones de quintales, ligeramente menos que la anterior por temas normales del cultivo, pero “mantenemos un monitoreo constante del comportamiento del cultivo por medio de siete oficinas regionales”, dijo Barrios.

En el año cafetalero 2020-2021 (de octubre a septiembre) se exportaron 4,76 millones de quintales de café oro (3,65 millones de sacos de 60 kg) 14,42% arriba de la cosecha anterior, por US$886,25 millones, 34,89% más que un año antes.