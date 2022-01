Expertos visualizan que el fin de la pandemia por Covid-19 será en marzo

Por Diario La Prensa

El Covid-19 seguirá, pero el fin de la pandemia se acerca. Así lo establece Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, quien, según las estimaciones de este instituto, prevé que, para marzo de 2022, más del 50% del Mundo habrá sido infectado con Ómicron.

De acuerdo con Murray, autor de “The end of the pandemic”, que se publica este día en la revista The Lancet, la onda Ómicron parece alcanzar su punto máximo en un lapso de tres a cinco semanas y después comienza el aumento exponencial de casos notificados.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Detalló que, a partir del 17 de enero de este año, las ondas Ómicron alcanzaron su punto máximo en 25 países y en cinco regiones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y en 19 estados de Estados Unidos.

Según este artículo, se espera que el pico de Ómicron ocurra en la mayoría de los países entre ahora y la segunda semana de febrero de 2022.

“Para marzo de 2022, una gran proporción del Mundo habrá sido infectado con la variante Ómicron. Con aumentos continuos en la vacunación Covid-19, el uso en muchos países de una tercera dosis de vacuna, y altos niveles de inmunidad adquirida por infección, durante algún tiempo los niveles globales de la inmunidad al SARS-CoV-2 deberían estar en su punto más alto”, apuntó.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Después, durante algunas semanas o meses, el mundo debería esperar bajos niveles de transmisión del virus, agregó.

“Nuevas variantes del SARS-CoV-2 seguramente surgirán y algunas pueden ser más severas que Ómicron; dada la estacionalidad, los países deben esperar una mayor transmisión potencial en meses de invierno”, dice.

Los impactos de la futura transmisión del SARS-CoV-2 en la salud, sin embargo, será menor debido a la amplia anterior exposición al virus, vacunas regularmente adaptadas a nuevas antígenos o variantes, el advenimiento de los antivirales y el conocimiento de que los vulnerables pueden protegerse a sí mismos durante oleadas futuras cuando sea necesario mediante el uso de máscaras de alta calidad y distanciamiento físico. El Covid-19 se convertirá en otra enfermedad recurrente que los sistemas de salud y las sociedades tendrán que gestionarla.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

“Después de la onda Ómicron, volverá el Covid-19 pero no la pandemia”, estima y se espera que los últimos picos de Ómicron ocurran en los países donde la onda de la variante aún no ha comenzado, como en el este de Europa y el sureste de Asia.

De acuerdo con el artículo, los estudios indican que mientras con las variantes anteriores, 40% de infecciones eran asintomáticas, con Ómicron éstas podrían alcanzar hasta 90%.

Se indica que, en Estados Unidos, la hospitalización a causa de Ómicron ha disminuido hasta 50%; en Canadá la intubación descendió 80% y en Sudáfrica la muerte disminuyó 90%.