Iglesia católica advierte sobre creciente migración de jóvenes en Nicaragua

Por E&N

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, advirtió que hay más jóvenes que están abandonando el país y comunidades rurales que “se están quedando vacías” por la migración forzada causada por el desempleo o la visualización de un “futuro incierto” en el país, según Despacho 505.

“Hay algo que me está sucediendo en Matagalpa y Estelí: los sacerdotes desde el año pasado me dicen: monseñor dese prisa, venga a celebrar las confirmaciones porque nuestros muchachos se están yendo del país. Así me ha sucedido en diversas parroquias donde al finalizar la celebración jovencitos de 12,14, 16 años me dicen deme su bendición porque mañana me voy”, informó el obispo.

Según monseñor Álvarez, los sacerdotes de las Diócesis son testigos de cómo familias enteras llegan a pedir la bendición “porque tienen que agarrar esas caravanas del desierto, que son caravanas de muerte”.

Registran casos de extorsión y violaciones

"Me dicen los sacerdotes que en muchos casos nuestras pastorales juveniles ya no existen porque todos los chavalos se han ido”, expuso. Precisó conocer casos de comunidades donde hay 50 casas y 35 ya están vacías “porque todos se fueron y en las otras 15 solo se quedaron los viejitos o se quedó un miembro de la familia para cuidar la casa”.

El clero destacó que también “están dándose muchos casos donde mujeres y niñas en el camino son violadas o extorsionadas. De acuerdo con datos de la organización Nicaragüenses en el Exterior (NEEM), hay más de 100.000 personas nacionales de Nicaragua optaron por emigrar en 2021, principalmente a Costa Rica y Estados Unido. La cifra duplicó la de tres años previos.

“Estas son realidades que tenemos que ver. La pobreza, el sufrimiento, el dolor, el no mirar en nuestro país un futuro claro, o mirar un futuro incierto, hace que nos estemos desangrando con esa terrible migración forzada”, afirmó monseñor Álvarez.