Costa Rica: Candidatos a la Presidencia impulsarían cambios a regla fiscal

Por CRHoy

La noche del 12 de enero los 7 candidatos a la Presidencia de la República de Costa Rica debatieron acerca de la aplicación de la regla fiscal y sobre cambios en sus eventuales administraciones a este instrumento económico.

La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del producto interno bruto (PIB) nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central con el PIB.

En el debate de este miércoles organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) participaron José María Figueres, Rodolfo Piza, Óscar Campos, José María Villalta, Natalia Díaz, Jhon Vega y Walter Muñoz de los partidos Liberación Nacional, Nuestro Pueblo, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Unidos Podemos, Partido de los Trabajadores e Integración Nacional, respectivamente.

Figueres mantuvo el discurso que ha dado a lo largo de la campaña, en cuanto a que es un tema que no se puede resolver con un sí o un no. El liberacionista mencionó que en su eventual administración se enfocaría en recuperar el empleo y mejorar el crecimiento económico. Figueres no habló de reformas para la medida.

El resto de aspirantes sí hablaron de impulsar reformas a la regla fiscal.

Piza dijo que promovía otro modelo de regla de carácter constitucional, pues a su criterio es más flexible, porque no se aplicaba en casos de crisis.

Villalta dijo que se debe replantear porque es rígida y que afecta sectores como la inversión pública.

Por su parte Óscar Campos señaló que su aplicación se asemeja al dicho que “salió peor la medicina que la enfermedad” y que fue “hecha con los pies” y que, por lo tanto, apoyaría su modificación, pero no mencionó en qué sentido deberían ir los cambios.

Walter Muñoz considera que la regla fiscal fue impuesta en el plan fiscal de “manera engañosa” y que no se puede aplicar a todas las instituciones.

La candidata Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos mencionó que la medida se debe respetar. La calificó como “una excelente medida” y dijo que impulsaría reformas para que los gastos de capital sean excluidos y se aplica a todas las entidades públicas.

Jhon Vega dijo que se oponen a la aplicación de la medida, pues en un inicio se opusieron en al plan fiscal.