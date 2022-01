Cobertura total de vacunación contra COVID-19 se acerca al 80% en Nicaragua  

Por E&N

El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua adelantó que en enero prevé inmunizar contra la Covid-19 al 100%o de los nicaragüenses con una dosis y continuar con los esquemas programados por los grupos de edad, de acuerdo a declaraciones brindadas por la titular de esa cartera, doctora Martha Reyes, a medios oficialistas.

La ministra recordó que cerraron, al 31 de diciembre de 2021, con el 77% de cobertura, con primeras dosis, y hace falta un 23% que esperan concluir en este mes.

La funcionaria destacó que dicho porcentaje supera el 70% que estimaba la Organización Mundial de la Salud (OMS), para ese año.

Mientras tanto, la vicepresidente de la República, Rosario Murillo, precisó ayer que cuantifican una cobertura de vacunación, con primeras dosis, del 80% en mujeres embarazadas, puérperas y lactantes.

En el segmento de 2 a 11 años, en tanto, la cobertura es del 62%; de 12 a 17, es del 72%; de 18 a 29 años, es del 74% y en mayores de 30 años, es del 85%.

Flexibles en sus medidas

La titular del Minsa aseguró que el país tiene suficientes vacunas para completar todos los esquemas de vacunación y para aplicar una tercera dosis en caso que sea necesario o recomendado por los expertos en salud.

La pandemia de covid-19 ha dejado en el país un total de 217 muertos (registrando uno por semana); y 17.507 contagios, según datos recientes del Ministerio de Salud nicaragüense.

Según la red de médicos Observatorio Ciudadano Covid-19 al menos 5.964 personas han fallecido en Nicaragua por neumonía y otros síntomas de la pandemia, y se han reportado 31.269 casos sospechosos, unas cifras que no reconoce el Gobierno de Nicaragua, quien mantiene su posición de no establecer medidas para evitar la propagación de la pandemia, de mantener una vacunación voluntaria y de promover aglomeraciones para no afectar la economía, lo que le ha generado críticas, así como la preocupación de la OPS.