La variante ómicron de Covid-19 se extiende por todo Estados Unidos

Por AP/ AFP



El reconocido epidemiólogo dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) analizan ahora incluir la prueba negativa de coronavirus como parte de sus pautas después de haber recibido un considerable “rechazo” a sus recomendaciones actualizadas de la semana pasada.

Bajo las recomendaciones del 27 de diciembre, las restricciones de aislamiento para las personas infectadas con Covid-19 se redujeron de 10 a cinco días si dejan de sentir síntomas o si no presentan fiebre. Después de ese periodo, se les pide usar barbijo los siguientes cinco días cuando están con otras personas. Desde entonces, muchos profesionales de la salud han criticado las pautas por no haber incluido una prueba negativa de antígenos como uno de los requisitos para salir del aislamiento.

“Ha habido cierta preocupación sobre por qué no pedimos a las personas en el periodo de cinco días que se hagan la prueba’', dijo Fauci. “Al analizarlo de nuevo, podría ser considerado una opción, que las pruebas sean parte de eso, y creo que escucharemos más del asunto de parte de los CDC en los próximos días”.

“Aumento vertical”

Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que Estados Unidos prácticamente ha registrado un “aumento vertical’' de casos nuevos, que ahora promedian 400.000 casos al día, y que las hospitalizaciones han aumentado también.

“Definitivamente estamos en medio de una oleada y un repunte muy grave en los casos”, dijo. “La aceleración de los casos que hemos visto no tiene precedentes, ha ido mucho más allá de cualquier otra cosa que hayamos visto antes”.

Fauci dijo estar preocupado de que la variante ómicron abrume al sistema de atención médica de Estados Unidos y cause una “gran alteración” en otros servicios esenciales.

“Cuando digo una gran alteración, sin duda se verán tensiones en el sistema y con el sistema me refiero a las personas con cualquier tipo de trabajo… sobre todo en trabajos críticos para que la sociedad siga funcionando normalmente’', advirtió Fauci.

“Ya sabemos que hay reportes de departamentos de bomberos, departamentos de policías en diferentes ciudades de que 10, 20, 25 y a veces el 30% de las personas están enfermas. Adicionalmente, es algo sobre lo que tenemos que preocuparnos porque queremos asegurarnos de que no tengamos un impacto tan grave en la sociedad al grado de que haya una alteración. Espero que eso no suceda’'.

En declaraciones a los programas dominicales This Week de ABC y State of the Union de CNN, Fauci sostuvo que la experiencia de Sudáfrica, donde la cepa se detectó por primera vez a fines de noviembre y alcanzó su punto máximo rápidamente para luego disminuir casi con la misma rapidez, ofrece algo de esperanza. Y agregó que crece la evidencia de que ómicron es más suave que las variantes anteriores. Las tasas de muertes y hospitalizaciones en Estados Unidos han sido mucho más bajas en las últimas semanas que durante las olas anteriores de Covid.

Fauci dijo que le preocupan en particular las decenas de millones de estadounidenses no vacunados, porque “un buen número de ellos contraerán una enfermedad grave”. En ese sentido, exhortó a los estadounidenses que aún no se han vacunado y que aún no han recibido refuerzos a que lo hagan y a que usen barbijo en interiores para protegerse y mitigar el aumento actual de casos en Estados Unidos.

Regreso a clases

En el día del regreso a las escuelas después del receso de fin de año, Fauci afirmó que las clases presenciales se pueden llevar a cabo de manera segura si se toman las precauciones adecuadas.

Fauci nuevamente suplicó a los padres que se aseguren de que sus hijos estén vacunados, usen barbijo y se hagan la prueba de Covid si es necesario. “Creo que todas esas cosas juntas, es algo suficientemente seguro para que esos niños vuelvan a la escuela, en contraposición a los efectos nocivos de mantenerlos fuera”, justificó Fauci.

En ese contexto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó hoy el uso de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech para niños de entre 12 y 15 años y redujo el tiempo de todas las vacunas de refuerzo a 5 meses desde los 6 meses posteriores al fin del programa de vacunación inicial. Control de temperatura en la entrada de un colegio en Nueva York (Jennifer Peltz/)

Muchas escuelas retrasaron sus fechas de ingreso, luchando para evaluar a alumnos y maestros y preparándose, como último recurso, para regresar al aprendizaje remoto, debido a la cifra récord de casos de la variante ómicron del coronavirus en el país.

En Washington, D.C., todo el personal y 51.000 estudiantes de escuelas públicas deben cargar un test negativo en el sitio web del distrito antes de asistir a clases el miércoles. No se aceptarán pruebas tomadas antes del martes. Los padres pueden tomar las pruebas rápidas en su escuela o usar las suyas propias.

Se están realizando esfuerzos similares en California, que se comprometió a proporcionar kits de prueba caseros gratuitos a sus 6 millones de estudiantes de escuelas públicas desde kindergarten a secundarias.

Las escuelas desde Massachusetts hasta Michigan y el estado de Washington retrasaron las clases unos días y pidieron a los estudiantes y al personal que usaran ese tiempo para hacerse la prueba de Covid-19.

Los expertos en salud predicen que incluso más personas darán positivo después de las reuniones por las fiestas de fin de año, lo que llevará a millones de personas a la cuarentena y al aislamiento en las próximas semanas.