Estos son los síntomas de la covid más comunes en personas ya vacunadas

A estas alturas ya no hace falta recordar que la vacunación contra la covid-19, al igual que ocurre con cualquier vacuna, no garantiza al 100% estar libre de infectarse con el virus y, por tanto, enfermar. Sí es cierto que los síntomas habituales se atenúan y, en la mayor parte de los casos, las personas vacunadas no desarrollan una covid-19 agresiva, pero tampoco se libran por completo de algunos molestos síntomas de la enfermedad. No hay que olvidar que vacunarse es la mejor manera de desacelerar la propagación de la covid-19 y prevenir la infección por la variante delta, entre otras variantes

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la mayoría de las personas que se enferman de covid-19 no están vacunadas y a las infecciones que se dan en personas totalmente vacunadas se las denomina "infecciones en vacunados". Las personas vacunadas que se infectan por el virus pueden propagarlo a otras personas.



Síntomas de la covid más habituales en persona vacunadas

El síntoma más frecuente en este grupo de contagiados ya vacunados es un exceso de mucosidad, seguido de las cefaleas; ambas cosas pueden identificarse con un catarro común, por lo que conviene hacerse una prueba si son persistentes. Los estornudos habituales, la sensación de ahogo y la tos seca durante varios días también constituyen síntomas habituales entre quienes enferman a pesar de haber recibido la pauta completa de vacunación. El rasgo más claro sigue siendo la pérdida temporal de los sentidos del gusto y el olfato; unidas a uno o varios de los síntomas descritos, son una pista bastante clara.



El resto de síntomas habituales es similar al cuadro que aparece con la vacunación, esto eso: dolor muscular, cansancio excesivo o náuseas, aunque este último caso es más raro entre los ya vacunados que se infectan, y solamente suele afectar a los niños. El estudio británico 'Zoe Covid', basado en una app interactiva, actualiza sus datos diariamente y está subvencionado por el Gobierno desde la primavera de 2020; este mes de noviembre arrojó un resultado muy gráfico, ya que una de cada cuatro personas con síntomas de resfriado en la oleada otoñal está afectada por la covid.19, con más de un millón de personas potencialmente afectadas en toda la nación y 65.000 nuevos casos diarios.