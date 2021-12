Olaf Scholz es nombrado nuevo canciller de Alemania y pone fin a la era Merkel

Por AP



El líder de centro izquierda Olaf Scholz se convirtió este miércoles en el noveno canciller de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, abriendo una nueva era para la nación más poblada y la economía más grande de la Unión Europea después de los 16 años de mandato de Angela Merkel .

El gobierno de Scholz asume el cargo con grandes esperanzas de modernizar Alemania y combatir el cambio climático, pero enfrenta el desafío inmediato de manejar la fase más difícil del país de la pandemia de coronavirus.

Los legisladores votaron por 395-303 con seis abstenciones para elegir a Scholz, una mayoría cómoda, aunque por debajo de los 416 escaños que tiene su coalición tripartita en la cámara baja del parlamento de 736 escaños. Eso no es inusual cuando se eligen cancilleres y algunos legisladores están enfermos o en cuarentena. Merkel, que ya no es miembro del parlamento, miró desde la galería de espectadores mientras el parlamento votaba. Los legisladores le dieron una ovación de pie.



Scholz, de 63 años, vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania desde 2018, aporta una gran experiencia y disciplina a una coalición no probada de sus socialdemócratas de centro-izquierda, los ecologistas Verdes y los demócratas libres favorables a las empresas. Las tres partes están retratando la combinación de antiguos rivales como una alianza progresiva que traerá nueva energía al país después del tiempo casi récord de Merkel en el cargo.

“Nos estamos aventurando en un nuevo rumbo, uno que asume los principales desafíos de esta década y mucho más allá”, dijo Scholz el martes. Si los partidos tienen éxito, agregó, “ese es un mandato para ser reelegidos juntos en las próximas elecciones”. Scholz, una figura imperturbable y sumamente segura de sí misma que en el pasado ha demostrado su capacidad para dejar de lado los reveses rápidamente, esbozó una sonrisa cuando fue elegido y cuando fue nombrado formalmente por el presidente Frank-Walter Steinmeier.

El nuevo canciller luego regresó al parlamento para prestar juramento. Scholz, que no tiene afiliación religiosa, omitió la frase opcional “Dios me ayude” de su juramento al cargo, al igual que el predecesor de Merkel, Gerhard Schroeder.

Merkel ha dicho que no buscará otro papel político. La mujer de 67 años no ha revelado ningún plan futuro, pero dijo a principios de este año que se tomará un tiempo para leer y dormir, “y luego veamos dónde aparezco”.

El estilo de Scholz a menudo se ha comparado con el de Merkel, aunque son de diferentes partidos. Al igual que el excanciller, no es dado a las demostraciones públicas de emoción ni a los discursos conmovedores. El exministro de Trabajo y alcalde de Hamburgo se ha presentado en los últimos meses como su sucesor natural y un agente de cambio, y se presenta como un líder fuerte.

El nuevo gobierno tiene como objetivo intensificar los esfuerzos contra el cambio climático ampliando el uso de energía renovable y adelantando la salida de Alemania de la energía a carbón desde 2038, “idealmente” hasta 2030. También quiere hacer más para modernizar el país de 83 millones de habitantes. personas, incluida la mejora de sus redes de telefonía móvil e Internet notoriamente deficientes.

También planea políticas sociales más liberales, incluida la legalización de la venta de cannabis con fines recreativos y facilitar el camino hacia la ciudadanía alemana, al tiempo que promete mayores esfuerzos para deportar a los inmigrantes que no obtengan asilo.

El gobierno también planea aumentar el salario mínimo de Alemania y conseguir que se construyan cientos de miles de nuevos apartamentos en un esfuerzo por frenar el aumento de los precios de alquiler.

Scholz ha señalado continuidad en la política exterior , diciendo que el gobierno defenderá una Unión Europea fuerte y nutrirá la alianza transatlántica. El gobierno dijo que hará su primer viaje al extranjero con un viaje a París el viernes, manteniendo una tradición para los cancilleres alemanes, y planea viajar a Bruselas el mismo día para reunirse con los líderes de la UE y la OTAN.

Su alianza tripartita trae tanto oportunidades como riesgos para todos los participantes, quizás la mayoría de los Verdes. Después de 16 años en la oposición, tendrán que demostrar que pueden lograr su objetivo general de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mientras trabajan con socios que pueden tener otras prioridades.

El colíder ecológico Robert Habeck será el vicecanciller de Scholz y encabezará un ministerio de economía y clima renovado. El tercer funcionario del gobierno será Christian Lindner, el ministro de Finanzas y líder de los Demócratas Libres, quien insistió en que la coalición rechace los aumentos de impuestos y las restricciones más flexibles al aumento de la deuda.

“No será fácil mantener juntos a tres partidos diferentes”, dijo a la televisión Phoenix Schroeder, quien dirigió a Alemania de 1998 a 2005 como el último canciller de centro izquierda del país. “Pero creo que Olaf Scholz tiene la paciencia, pero también la determinación, para manejarlo”.

El gobierno entrante se presenta a sí mismo como una desviación tanto en estilo como en sustancia de las “grandes coaliciones” de los grandes partidos tradicionales de Alemania que Merkel dirigió durante todos los años de su mandato, excepto cuatro, con los socialdemócratas como socios menores.

En esas tensas alianzas, los socios a veces parecían preocupados principalmente por bloquear los planes del otro. El último mandato de Merkel vio frecuentes luchas internas, algunas de ellas dentro de su propio bloque de la Unión de centro derecha, hasta que golpeó la pandemia. Ella parte con un legado definido en gran parte por su aclamado manejo de una serie de crisis , en lugar de grandes visiones para Alemania.

El acuerdo para formar un gobierno de coalición entre tres partidos que tenían diferencias significativas antes de las elecciones se alcanzó con relativa rapidez y en una armonía inesperada. Eso ahora será probado por la realidad del gobierno; Scholz ha reconocido que hacer frente a la pandemia “exigirá toda nuestra fuerza y energía”.

Los líderes federales y estatales alemanes anunciaron la semana pasada nuevas y duras restricciones que se dirigen principalmente a personas no vacunadas. En una medida a más largo plazo, el parlamento considerará un mandato general sobre vacunas.

Alemania ha visto aumentar las infecciones diarias por COVID-19 a niveles récord este otoño, aunque ahora pueden estar estabilizándose y los hospitales están sintiendo la tensión.

“La gente espera que usted ... demuestre liderazgo y tome las medidas adecuadas”, dijo el presidente Steinmeier al gabinete recién nombrado. “Lo que importa no es escuchar a los más ruidosos, sino asegurarse de que la pandemia no nos mantenga firmemente bajo su control durante un año más y que la vida pública pueda volver a convertirse en algo normal”.