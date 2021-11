Alcaldes buscan la reelección hasta por séptima vez en Honduras

Por La Prensa (Honduras)



Estos líderes superaron la primera etapa de la carrera el 14 de marzo pasado al obtener la victoria en las primarias; 35 que intentaron cruzar ese tamiz perdieron y no llegaron al momento cumbre del domingo próximo.



Según la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), 120 alcaldes pertenecen al Partido Nacional, 71 al Partido Liberal y 21 a Libertad y Refundación (Libre), las tres instituciones políticas que celebraron primarias. La figura emblemática de los aspirantes es Carlos Miranda Canales, alcalde de Comayagua. Si triunfa en las generales, por medio del Partido Liberal, en enero iniciará su séptimo período.



Miranda Canales, quien ha dirigido esa ciudad colonial durante 24 años, ha alcanzado una serie de reconocimientos, como la condecoración del Rey Felipe VI de España de la Orden Isabel La Católica y el Premio Latinoamericano al Buen Gobierno Municipal (2017) de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma).



“Después de medio período perdido producto de la pandemia y todos los acontecimientos ocurridos en 2020 y 2021 vemos con mucho entusiasmo la posibilidad de recuperar gradualmente la economía del municipio, considerando el esfuerzo que hemos hecho desde hace varios años para crear las condiciones de inversión y los macroproyectos que se han ejecutado: el aeropuerto internacional y el corredor logístico”, dijo a periodistas.



Si los ciudadanos de Comayagua nuevamente le conceden el poder, el alcalde va a “recuperar la economía con esfuerzos comunes con la empresa privada” y buscará “atraer la inversión”.



“El desarrollo es un proceso que debe manejarse de manera integral. No podemos creer que vamos a lograr todos los propósitos de un plan de desarrollo en cuatro años. Nosotros visionamos un plan de desarrollo municipal a 30 años”, agregó.



En la región occidental, Javier Enamorado, alcalde de Gracias, Lempira, plantea que “es difícil que un alcalde desarrolle un proyecto importante en tan solo cuatro años”. “Por ejemplo, en 2010 compramos terrenos para muchos proyectos que estamos ejecutando y hasta 2019 pudimos construir el relleno sanitario de Gracias, que es modelo para Honduras y Centroamérica. La planta potabilizadora de agua con un horizonte de vida de 10 años nos llevó 9 años, la planta de tratamiento de aguas residuales con un horizonte de 40 años, nos llevó 9 años. Hoy tenemos el proyecto de la construcción de un reservorio de agua con capacidad de 30 millones de galones para tiempos de escasez, nos ha llevado 12 años”, dijo al ser entrevistado por Diario LA PRENSA.



Enamorado, candidato a alcalde del Partido Nacional, asegura que no busca un cuarto período “para figurar, sino para trabajar”.



“Buscar un cuarto período es sinónimo de compromiso con el pueblo. Es poder terminar esa brecha de transformación y desarrollo. Hay proyectos fuertes, como garantizar agua a la ciudad y a las comunidades de todo el municipio con un horizonte de 50 años. Estos proyectos ya están aprobados y entrarán en ejecución, eso me motiva a seguir”.



Enamorado dijo que en Lempira no solo él aspira a la reelección, “Bernardina Henríquez va por el cuarto en Cololaca, Arnulfo Rodríguez por el quinto en La Virtud, René Pérez va por el tercero en San Andrés, Edgar Murillo por el cuarto en Lepaera, Pedro Menjivar por el cuarto en Valladolid”.



En 12 años de gestión, Enomorado, según él, convirtió a Gracias en “la tercera ciudad más visitada” y pretende ubicarla como “la ciudad de los conciertos” para lo cual está construyendo una concha acústica. A partir de 2022, de ganar las elecciones, proyecta ampliar la red de salud.



“Somos modelo a nivel nacional en el manejo de la red primaria de salud. También impulsamos proyectos que representan desarrollo, como el libramiento de la ciudad con un anillo periférico”, dijo.



En San Pedro Sula, la segunda ciudad con más votantes (439,404), después del Distrito Central (715,259), Armando Calidonio va tras el tercer período con la idea de “seguir transformado” la ciudad de acuerdo con sus discursos ofrecidos ante sus seguidores.



“Empezar a reconstruir San Pedro Sula nos llevó tiempo y fue gracias al esfuerzo de todos. Lo más difícil ya pasó”, afirma Calidonio en un mensaje que ha fijado en su cuenta de Twitter a pocos días de las elecciones.



En San Nicolás, Santa Bárbara, un municipio con una carga electoral de 9,412 votantes, Carmen Paz tiene altas probabilidades de quedarse al frente de la municipalidad por tercera vez consecutiva por medio del partido Libertad y Refundación (Libre).



“Una de las cosas que me motiva a ir a la reelección es que en todo este tiempo hemos ido aprendiendo del accionar de los gobiernos locales, hemos tratado de aprender día a día, empoderándonos de las herramientas estratégicas para el desarrollo integral de nuestros municipios. Hemos iniciado procesos de desarrollo en materia de salud, educación, carreteras y producción.



Somos pocas las mujeres que hemos podido romper esquemas y posicionarnos en espacios públicos, como la alcaldía ”, dijo Paz, quien es licenciada en educación y abogada.



Además de estos aspirantes, Leopoldo Eugenio Crivelli (con el PL en Choloma) y Amable de Jesús Hernández (con Libre en Colinas, Santa Bárbara) esperan quedarse una vez más en el poder.