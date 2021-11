Así se verá el Eclipse lunar más largo del siglo

Por El Financiero (México)



Que las bajas temperaturas de nuestro país no te impidan apreciar el eclipse lunar más largo del siglo. Este tendrá una duración de 3 horas 28 minutos y 23 segundos. El fenómeno astronómico se repetirá en 2029 y luego hasta 2086.

Podrás apreciar el eclipse entre las 2:19 am y las 5:47 am (hora Centroamérica) del viernes 19 de noviembre. Además te tenemos buenas noticias, ya que podrás verlo a simple vista, con tan sólo mirar el firmamento, sin necesidad de telescopio o binoculares. El eclipse alcanzará su punto máximo justo después de las 4:00 a.m cuando nuestro planeta oculte el 97% de la luna llena de la luz del sol, dándole a la luna un tono rojizo.

Cuando ocurre este fenómeno, los atardeceres también suelen adoptar colores marrones y anaranjados debido a la forma en la que la luz del sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores, dice la NASA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la entrada del Frente Frío Número Nueve, por lo que podría haber lluvias fuertes en el norte y oriente de nuestro país.

“La masa de aire frío que impulsa al frente producirá vientos fuertes con tolvaneras, un nuevo descenso de temperatura y heladas en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central”, indicó el Meteorológico.

La temperaturas más bajas estarán presentes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, con hasta -5 a 0ºC. Además, en la Ciudad de México, las mínimas irán de 0 a 5ºC. Por ello, si el frío te desanima, podrás apreciar el fenómeno astronómico en vivo en esta página web https://www.timeanddate.com/live/eclipse-lunar-2021-november-19.

? There's a partial lunar eclipse this month—but that's not the only thing to watch out for in the night skies of November!



Look out for the Pleiades star cluster, and Jupiter and Saturn drawing ever-closer together. https://t.co/prbgoFyqMb pic.twitter.com/CcJZvPd0gs