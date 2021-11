Embajadora EEUU dice relaciones con El Salvador 'no están sólidas'

Por El Mundo (El Salvador)



"No. No están sólidas. Obviamente estamos en un momento muy complicado con el Gobierno de El Salvador, de nuestra parte siempre vamos a tratar de seguir trabajando con los salvadoreños y vamos a buscar todos los caminos que podemos hacerlo", respondió hoy en la mañana, Jean Manes, encargada de negocios de la Embajada de EE.UU.

La diplomática advirtió que el gobierno de los Estados Unidos no puede “mirar a otro lado cuando hay un declive de la democracia” en El Salvador. Manes detalló que la decisión del nombramiento de un nuevo embajador o de su ratificación toma tiempo y no solo depende de la Casa Blanca, sino del Senado de los Estados Unidos.

"Eso toma tiempo. Tenemos un proceso largo, no solamente en El Salvador, estamos a la espera de embajadores permanentes en casi todos los países alrededor del mundo, eso depende no solamente de la Casa Blanca no solamente en El Salvador”, dijo Jean Manes, encargada de negocios de la Embajada de EE.UU.

Cambia programa de visas de trabajo

La funcionaria, además, confirmó que el programa de visas de trabajo otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos está siendo canalizado por Cancillería y ya no por el Ministerio de Trabajo.

Programa de visas de trabajo temporal en Estados Unidos, que estaba siendo canalizado a través del Ministerio de Trabajo, pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Para mí, eso es el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y yo correspondo al trabajo con ella, y vamos a trabajar un conjunto con Ministerio de Relaciones Exteriores, donde estamos creciendo el programa de visas de trabajo, ese es un programa que mudó del Ministerio de Trabajo porque no funcionó de este lado, mudó para el Ministerio de Relaciones Exteriores”, apuntó Manes.

El gobierno de los Estados Unidos ha advertido un declive democrático en El Salvador desde el 1 de mayo, fecha en que, en su primer día de funciones, la Asamblea Legislativa dominada por el partido del Ejecutivo cambió repentinamente al fiscal general y a la Sala de lo Constitucional, instancia que cuatro meses después habilitó la reelección inmediata presidencial.

El asesor presidencial de Joe Biden ha advertido que deben impedir que El Salvador se convierta en otra Venezuela y Nicaragua; y la embajadora Manes ha señalado que El Salvador parece estar siguiendo el libro de jugadas de Venezuela y Nicaragua.

EE.UU. ha puesto a 19 salvadoreños en las dos ediciones de la Lista Engel, una lista de actores corruptos y antidemocráticos ordenada por una ley emitida por el Congreso de los Estados Unidos, entre los que menciona a funcionarios del Ejecutivo, figuras de la oposición, empresarios y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional electos el 1 de mayo.