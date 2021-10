¿Qué necesito para ingresar a Estados Unidos por aire?

Por DallasNews.com



La Casa Blanca anunció el lunes las guías federales para los viajeros nacionales y extranjeros que ingresen al país por avión a partir del 8 de noviembre por vía aérea, siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Qué necesito para poder entrar a Estados Unidos en avión como turista?

Aquí presentamos una lista de los requisitos requeridos por el gobierno federal basado en las pautas de los CDC para poder entrar al país por vía aérea para personas que visitan el país con un visa de turista o que no son ciudadanos ni residentes.

Sin vacuna no hay ingreso

Toda persona que no sea ciudadano o residente estadounidense que no esté completamente vacunado no se le permitirá la entrada al país.

¿Que cuenta como completamente vacunado?

De acuerdo a los lineamientos de los CDC, una persona completamente vacunada es aquella que cumpla con lo siguiente:



2 semanas (14 días) después de su dosis de una vacuna contra covid-19 que sea de una dosis única.

2 semanas (14 días) después de la segunda dosis de una vacuna contra el covid-19 que sea de dos dosis.

2 semanas (14 días) después de haber recibido dos dosis de cualquier combinación de vacunas contra el covid-19 aceptadas administradas con al menos 17 días de diferencia.

Cabe mencionar que los CDC no recomiendan el uso de combinación de vacunas contra covid-19 en el esquema principal, solo para el refuerzo



Además de estar completamente vacunando esto se le pedirá antes de abordar el avión:



Un examen de covid-19 negativo, realizado tres días antes de su viaje.

¿Qué tipo de pruebas de covid-19 serán aceptadas?

Tanto las pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT) también conocidas como prueba molecular o viral, se realizan mediante la toma de una muestra de la nariz o la boca con un hisopo o mediante la recolección de una muestra de saliva. También se aceptará la prueba de PCR.

Comprobante de vacunación

Tendrá que mostrar su comprobante de vacunación, ya sea en papel, una fotografía de la tarjeta de vacunación o de forma digital. Las aerolíneas se encargan de revisar que tanto el nombre y fecha de nacimiento del pasajero correspondan con los datos de la tarjeta de vacunación.

Las consecuencias de falsificación de una tarjeta de vacunación o un examen negativo de covid-19 podría resultar en sanciones penales y multas, indicó el Departamento de Estado en su página web.

¿Qué vacunas son aceptadas por Estados Unidos?

Pfizer

Moderna

Johnson & Johnson

AstraZeneca

Sinovac

Sinopharm

Qué pasas con los menores de edad que no son ciudadanos ni residentes estadounidenses

Debido a que la vacuna no está disponible para menores de 18 años en muchos países aún, los CDC y la Casa Blanca no exigirán que los menores estén vacunados contra covid-19.



- Los niños menores de dos años no necesitan realizarse la prueba

- Los niños mayores de dos años, tendrán que realizarse la prueba dentro de tres días antes de viajar si viajan con un adulto que esté completamente vacunado.

- Si un niño no vacunado viaja solo o con adultos no vacunados, tendrá que mostrar prueba de una prueba viral negativa de una muestra tomada dentro del día anterior a la salida.

Si bien los niños menores de 2 años están exentos del requisito de la prueba, los CDC recomiendan una prueba previa a la salida para estos niños siempre que sea posible.

Qué reglas aplican para los ciudadanos y residentes estadounidenses

Para los viajeros que son ciudadanos o residentes estadounidenses que estén completamente vacunados se aplicarán las mismas pautas que a los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados.



Sin embargo para aquellos ciudadanos o residentes que no estén vacunados o incompletamente vacunados se les pedirá que se realicen la prueba de covid-19 un día antes de su viaje.



Todos los pasajeros sin importar su nacionalidad deberán proporcionar información de contacto básica y válida a las aerolíneas antes de abordar vuelos a los Estados Unidos.



Los CDC recomiendan que todas las personas se hagan un examen de covid-19 en cuanto lleguen al país para evitar la propagación del virus, más no es obligatorio.



Además todos los viajeros deben de utilizar su mascarilla todo el tiempo que estén en el avión y en los aeropuertos de Estados Unidos, indicó la Casa Blanca.



La guía para los viajes fronterizos terrestres se anunciará pronto pero se espera que sean muy similares, informó la Casa Blanca.



Para más informacion de los requisitos y pautas visite la página web de CDC:

