Impulsan formación integral para prevenir cáncer de mama

Por E&N



En El Salvador, de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer (Globocan, por sus siglas en inglés), en 2020 la cifra de casos por cáncer de mama fue de 1.582 con 331 muertes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan cerca de 2 millones de nuevos casos de cáncer de mama (uno cada 20 segundos) y alrededor de medio millón de muertes por esta causa, considerándose como el segundo tipo de cáncer más común entre mujeres en el mundo (25%).

En este contexto y con el objetivo de continuar con el llamado de concientización sobre promoción de la salud integral, educación sexual y reproductiva, importancia de la consulta médica y la detección y diagnóstico temprano del cáncer de mama, no solo entre mujeres, sino en la población en general, la organización sin fines de lucro TeenSmart Internacional y la farmacéutica Roche firmaron un acuerdo de cooperación para educar y capacitar a la población adolescente sobre dichas temáticas.



Esta alianza nace con el propósito de promover estilos de vida saludables y decisiones informadas y acompañadas que incidan en la calidad de vida de miles de personas adolescentes y sus familias. Además, la capacitación de esta población permitirá que puedan ampliar sus conocimientos, destrezas y actitudes hacia el cáncer de mama, e incluso sean una fuente de información familiar sobre el tema, como parte de una formación integral.



A través de la plataforma educativa de TeenSmart Internacional www.jovensalud.net- la cual es una innovación con múltiples galardones, entre ellos el premio Solve del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)- las personas adolescentes tendrán acceso al curso en línea “ConóceT”, a la biblioteca “InfórmaT Ya” y una evaluación en “Conoce tu Salud”, todos enfocados en salud sexual y reproductiva, y que abordarán temas relacionados al cáncer de mama. Por su parte, los contenidos médico-científicos y su respectiva actualización estarán bajo la revisión de Roche, promoviendo las destrezas para la vida y acompañándolos por medio de herramientas virtuales.



“Como organización que busca el liderazgo personal de las personas jóvenes a través de educación, información y acompañamiento en línea, nos sentimos profundamente orgullosos de establecer este acuerdo de cooperación con Roche, para abordar un tema que sin duda toca las fibras más humanas de todas las personas alrededor del mundo, especialmente de las mujeres. Estamos seguros de que esta educación en salud integral y sensibilización sobre cáncer de mama será de gran aprovechamiento para esta población, su núcleo familiar y sus pares. Esta población es clave para informarse y dialogar sobre temas de salud, convirtiéndose en un agente de cambio para la sociedad”, expresó Adriana Gómez, directora Ejecutiva de TeenSmart Internacional.



La matrícula es completamente gratuita y se espera que al menos 100 personas adolescentes se matriculen en el curso en línea ConóceT, entre octubre y diciembre de este año. Lo único que deben hacer es registrarse en la plataforma www.jovensalud.net y escoger el curso.



“Desde nuestro pilar de Sostenibilidad, estamos comprometidos a generar alianzas que impacten positivamente la vida de las personas. En esta ocasión, nos entusiasma poder trabajar en beneficio de la población joven, cuyo entusiasmo y empatía se encausan cada vez más en iniciativas que tengan un objetivo social. No dudamos que su formación les permitirá compartir los conocimientos adquiridos sobre cáncer de mama y motivar a que más adolescentes se eduquen del tema, y de cara al futuro, como sociedad estemos mejor preparados para prevenir y diagnosticar tempranamente el cáncer, impactando positivamente los resultados para los pacientes y la sociedad”, indicó Vanessa Campos, gerente médica de cáncer de mama y ginecológico de Roche Centroamérica y Caribe.



Detección temprana: salvando vidas



El cáncer de mama se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control, y estas células forman un tumor que a menudo se puede observar en una mamografía o se puede palpar como una masa. La mayoría de los bultos en los senos son benignos, sin embargo, cualquier bulto o cambio en el seno debe ser examinado por un profesional de atención médica para saber si es benigno o maligno (cáncer).



Se recomienda prestar atención a cualquier alteración en las mamas, como dolor al palpar, secreción en los pezones, cambios de color o de textura de la piel y/o masas bultos, endurecimientos o hundimientos del seno, pezón y/o axila. De acuerdo con la Dra. Campos, el autoexamen de mama permite conocer los senos y determinar cualquier cambio, pero la mamografía constituye el método diagnóstico por excelencia y esta debe realizarse anualmente a partir de los 45 años.



De los factores de riesgo existentes el principal es ser mujer; le sigue la edad, antecedentes familiares, haber tenido cáncer de mama, mujeres que no han tenido hijos o quienes los tienen a partir de los 40 años, obesidad, anticonceptivos orales, contaminación ambiental, terapia de reemplazo hormonal, alcohol, entre otros.



“El objetivo es que la población conozca los factores de riesgo y signos para tener un diagnóstico lo más temprano posible. El diagnóstico adecuado, en el momento oportuno es clave para avanzar hacia la meta de lograr la cura del cáncer de mama, sin embargo, el diagnóstico en estadío temprano continúa como uno de los principales desafíos en el cáncer de mama. En estadios tempranos, una paciente tiene más de un 95% de probabilidades de estar viva 5 años después de ser diagnosticada, pero una metastásica sólo cuenta con un 27%; esto es lo que nos hace trabajar en la concientización sobre la importancia de un diagnóstico temprano”, concluyó la Dra. Campos.



Roche se une al llamado mundial para que los centros de salud continúen con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, y para que las pacientes no dejen de lado sus medicamentos o sesiones de terapia, principalmente, en este tiempo de pandemia.