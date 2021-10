China ‘rompe el hielo’ sobre Evergrande: ‘riesgo de deuda es controlable’

Por Bloomberg



El Banco Central de China rompió su silencio sobre la crisis de deuda en Evergrande, diciendo que los riesgos para el sistema financiero derivados de las luchas de los desarrolladores son “controlables” y es poco probable que se extiendan.



Las autoridades y los gobiernos locales están resolviendo la situación sobre la base de “principios orientados al mercado y del estado de derecho”, dijo este viernes el funcionario del Banco Popular de China, Zou Lan, en una rueda de prensa.



El Banco Central ha pedido a los prestamistas que mantengan el crédito al sector inmobiliario “estable y ordenado”, explicó Zou, quien es jefe del departamento de mercado financiero. Crece la preocupación de que la escasez de efectivo en Evergrande se esté extendiendo a otros desarrolladores, ya que el presidente Xi Jinping mantiene medidas estrictas para enfriar el mercado inmobiliario. Los temores de contagio se intensificaron durante las últimas dos semanas después de un incumplimiento sorpresa por parte de Fantasia y una advertencia de Sinic de que su incumplimiento era inminente.



“En los últimos años, la empresa no logró administrar bien su negocio ni operar con prudencia en medio de las condiciones cambiantes del mercado”, explicó Zou sobre Evergrande. “En cambio, se expandió y diversificó ciegamente”.



La entidad financiera está instando a las empresas inmobiliarias y a sus accionistas a cumplir con sus obligaciones de deuda, señaló Zou. Una caída en los bonos en dólares de los desarrolladores en el extranjero es una respuesta natural del mercado a los incumplimientos, agregó.



Zou también dijo:



El gobierno de China ha insistido en que la propiedad no se utilice como estímulo a corto plazo para la economía.

Las ciudades han experimentado un aumento excesivo en los precios de las propiedades, que las restricciones hipotecarias ayudaron a reducir.

La inversión inmobiliaria se ha desplomado recientemente después de que algunos desarrolladores enfrentan problemas crediticios, pero este es un fenómeno de mercado normal.

Algunos bancos han entendido mal las políticas macroprudenciales con respecto al sector inmobiliario.

“Esta es la señal más fuerte hasta ahora de que las autoridades no acudirán al rescate de los acreedores de Evergrande y otros desarrolladores”, indicó Travis Lundy, un analista de situaciones especiales que publica en Smartkarma.



Se adhieren a la postura de que no habrá ninguna medida de mejora de la propiedad, aparte de pequeños pasos como un procesamiento más rápido de préstamos hipotecarios y los esfuerzos para aliviar los límites hipotecarios en los bancos, agregó.



Los reguladores financieros han dicho a algunos de los principales bancos que aceleren la aprobación de hipotecas en el último trimestre, informó Bloomberg este viernes.



A los prestamistas también se les permitió solicitar la venta de valores respaldados por hipotecas residenciales para liberar cuotas de préstamos, aliviando una prohibición impuesta a principios de este año, según personas familiarizadas con el asunto.



Los bonos y las acciones de Evergrande se han desplomado en las últimas semanas, y la venta masiva se ha extendido a otros promotores inmobiliarios, lo que ha provocado que los rendimientos de las notas más riesgosas del país se disparen al 20 por ciento.



Los bonos extraterritoriales del desarrollador se cotizan a unos 20 centavos por dólar, lo que sugiere que los inversores están apostando por el incumplimiento. La acción se ha desplomado un 80 por ciento este año y se ha detenido en Hong Kong durante las últimas dos semanas a la espera de noticias sobre una posible venta de su unidad de servicios inmobiliarios.



Las críticas del Banco Central a la estrategia de Evergrande de expandirse “a ciegas” no son un buen augurio para el fundador multimillonario Hui Ka Yan. En tiempos de problemas anteriores, Hui había podido contar con la ayuda de sus amigos magnates y el apoyo del gobierno local. Esta vez, con más de 300 mil millones de dólares en pasivos y los precios de los activos de la compañía cayendo, Hui parece más solo que nunca.



Caída de las ventas

La crisis en Evergrande ha provocado una caída en el sentimiento entre los compradores de vivienda. Se estima que 1.6 millones de hogares han depositado depósitos en apartamentos Evergrande que aún no se han construido.



Las ventas de las 100 principales empresas inmobiliarias del país cayeron un 36 por ciento en septiembre respecto al año anterior, según China Real Estate Information.



Eso está ejerciendo presión sobre la economía de China que depende de la industria inmobiliaria en general para casi una cuarta parte del producto interno bruto, según Goldman Sachs.



El crecimiento del PIB probablemente se desaceleró al 5 por ciento en el tercer trimestre desde el 7.9 por ciento de los tres meses anteriores, de acuerdo con economistas encuestados antes de los datos gubernamentales que se publicarán el lunes.



Los reguladores garantizarán que se brinde apoyo financiero para que los proyectos inmobiliarios de Evergrande puedan reanudarse, dijo Zou. La rápida expansión del desarrollador “llevó a un grave empeoramiento de sus métricas financieras y los riesgos explotaron al final”, apuntó.



“El Banco Central está dejando más claro que su enfoque es asegurar que Evergrande acelerará la disposición de sus activos y reanudará la construcción normal de sus proyectos”, sostuvo Patrick Wong, analista inmobiliario de Bloomberg Intelligence.



Mientras tanto, los reguladores de Hong Kong iniciaron una investigación sobre los informes financieros de Evergrande en una investigación que también analizará el trabajo realizado por PricewaterhouseCoopers.



El Financial Reporting Council inició una investigación sobre las cuentas anuales de Evergrande de 2020 y el informe provisional de 2021, según un comunicado enviado por correo electrónico el viernes.



En una rara reprimenda pública en agosto, el banco central le comentó a Evergrande que resolviera sus problemas de deuda y se abstuviera de difundir información “falsa”, después de una reunión con los ejecutivos del desarrollador.



En septiembre, los reguladores emitieron un amplio conjunto de instrucciones al desarrollador para que tomara todas las medidas posibles para evitar un incumplimiento a corto plazo en los bonos en dólares mientras se enfocaban en completar propiedades sin terminar y reembolsar a los inversionistas individuales, informó Bloomberg anteriormente.