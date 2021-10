Familiares de opositores presos en Nicaragua denuncian que persisten los maltratos

Por AFP



"El deterioro físico continúa. En la mayoría de los casos siguen perdiendo peso y sufriendo de debilidad extrema (...) están pálidos, muchos no tienen acceso al sol y otros solamente una vez por semana", según un comunicado leído por tres familiares que participaron en una conferencia de prensa virtual.

Entre junio y agosto pasados, 37 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, fueron detenidos acusados de promover la injerencia extranjera en menoscabo de la soberanía. El gobierno considera que los presos son "terroristas" que se organizaron para dar un golpe de Estado, con ayuda de Estados Unidos.

Los familiares pudieron visitarlos por segunda vez entre el lunes y el miércoles, y expusieron que las condiciones de aislamiento en celdas oscuras, sin ventilación ni abrigo, no han cambiado desde que las denunciaron a inicios de septiembre, en la primera visita.

Organismos internacionales de derechos humanos han demandado la liberación inmediata de los líderes opositores, así como la suspensión de los juicios durante los que, según sus familias, se les ha privado del derecho a la defensa. Los familiares dijeron que se les permitió la visita "en condiciones restrictivas y arbitrarias".

Al llegar a la cárcel El Chipote, "sufrimos revisiones físicas humillantes que incluyeron el registro de nuestra ropa interior y el despojo de objetos de uso personal, agregó el comunicado.

"Me metieron a una sala donde me revisaron todo (...) me pusieron a un perro que me oliera hasta mis partes íntimas. Esa es una de las peores cosas que hemos tenido que pasar los familiares", dijo, sin revelar su identidad, una de las afectadas.

Cristian Tinoco, hija del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, relató que a su madre y a su hermana "le revisaron su ropa interior, los zapatos". "A mi hermana le pidieron los anteojos pese a que no ve sin ellos", agregó.

Según el informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, que integran familiares y organismos de derechos humanos, hay 145 personas detenidas por causas políticas, lo que el gobierno no reconoce.

La grave crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales de abril de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, sin rivales que pongan en riesgo su reelección.