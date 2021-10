¿Cuáles son los síntomas más comunes de la depresión?

Por E&N



Entre sus síntomas destacan:



- Tristeza, ganas de llorar o desesperanza.

- Irritabilidad, enojo o frustración por asuntos de poca importancia.

- Alteraciones del sueño (insomnio).

- Cansancio, falta de energía y de apetito.

- Adelgazamiento o aumento de peso por antojos.

Plataforma digital apoya a pacientes con síntomas de depresión

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia por COVID-19 ha incrementado la demanda de servicios de salud mental debido a que las personas están experimentando crecientes problemas de depresión, ansiedad, miedo y hasta trastornos de insomnio, entre otros. Consiente de esta situación y de las necesidades de los pacientes, Pfizer Centroamérica y el Caribe (CAC) desarrolló una plataforma digital llamada, “Depresión y vida”, que ofrece una prueba de depresión y permite agendar consultas médicas, a través de los servicios de HuliHealth, para ayudar a las personas con síntomas o en riesgo de padecer este tipo de enfermedad.



Las personas pueden acceder gratuitamente a la plataforma a través del sitio www.depresionyvida.com. En caso desconozcan si la depresión puede estar afectándoles y en qué grado, pueden hacer clic en la prueba PHQ-9 (Patient Health Questionnaire 9), la cual se utiliza a nivel mundial y que consiste en un cuestionario confiable, de nueve preguntas, tanto para definir la severidad de su enfermedad como para optimizar su seguimiento durante la fase de tratamiento. Cabe destacar que el resultado obtenido no representa un diagnóstico clínico ni tampoco sustituye el criterio de un médico especialista. Además, es importante resaltar que las respuestas son confidenciales.



En este mismo sitio, las personas también podrán conectarse con profesionales de la salud para revisar el resultado de su prueba y recibir un diagnóstico, así como tratamiento. Solo deberán seleccionar la opción HuliHealth, -plataforma digital externa con la que Pfizer se alió-, para tener acceso al directorio de médicos, elegir el de su preferencia y agendar una cita en línea o presencial (cuyo costo le será indicado por el especialista), asegurando que la persona reciba una atención integral de la enfermedad.



Según un estudio de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), los estados depresivos aumentaron un 50% entre la población costarricense, desde el inicio de la pandemia por COVID-19.5 “Guiados bajo nuestro propósito de desarrollar innovaciones que cambian la vida de los pacientes, en Pfizer CAC decidimos crear una plataforma digital, en alianza con otros socios estratégicos, orientada a la atención de aquellas personas con síntomas o que padecen de depresión, en el país. Hoy más que nunca, la salud mental debe convertirse en una prioridad de todos; pacientes, familiares, profesionales de la salud, la industria e inclusive del propio sistema sanitario, porque solo de esta manera los pacientes podrán sentirse más confiados para pedir apoyo y trabajar en la recuperación de su calidad de vida”, destacó Bradley Silcox, gerente general de Pfizer Centroamérica y Caribe.



Entre los datos más importantes acerca de la depresión destacan que la prevalencia de síntomas ha sido tres veces más alta durante la pandemia, en comparación con las estimaciones de salud mental.9 Además, que el COVID-19 desencadena una enfermedad mental en uno de cada cinco sobrevivientes10 y según el estudio de la UNA y UNED, actualmente cerca del 61% de la población costarricense tiene síntomas de depresión.5



Quienes estén interesados en acceder a la plataforma “Depresión y vida” y realizar la prueba, pueden hacerlo desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet (computadora, tableta o teléfono móvil), a lo largo del territorio nacional y en un horario 24/7.







Establecer prioridades ayuda a las personas a cumplir objetivos, obtener un mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Muchas veces se piensa primero en otros antes que en sí mismo; sin embargo, es importante que cada quien se convierta en su prioridad, vele por su salud y estado de ánimo, y en caso que sospeche algún síntoma de depresión, acceda al sitio www.depresionyvida.com para tomar la prueba gratuita PHQ9.



Son nueve preguntas de selección, las cuales se relacionan con temas de comportamiento, emociones y pensamiento y, además, evalúan qué tan frecuente la persona ha presentado alguno de los síntomas descritos en las últimas dos semanas. Una vez completada la prueba, el sistema arrojará el resultado con base en el nivel de depresión que tenga el individuo–a mayor puntaje, mayor severidad- y este lo podrá descargar en PDF o compartir vía email para su información.



“Desde Pfizer, incentivamos a las personas a que comiencen a pensar más en ellas y a conocer que sentirse bien consigo mismas es primordial para estar bien con los demás. Asimismo, que no solo se debe velar por la salud física, sino también, por la mental, para así enfrentarse adecuadamente al estrés del día a día, trabajar de forma productiva, relacionarse con otros y contribuir positivamente a la sociedad. Es momento de que cada quien sea su prioridad”, detalló Carlos Cano, gerente médico de Pfizer Centroamérica y Caribe.



Con el resultado de la prueba en mano, el paciente podrá buscar una cita con un especialista través de la plataforma de HuliHealth y continuar los pasos respectivos para agendarla o si lo prefiere, asistir a consulta con su médico de confianza.



“Agradecemos esta alianza con Pfizer en Costa Rica que nos permite alcanzar nuestro propósito de mejorar la salud y el bienestar a través de la innovación. En este caso nos unimos a la plataforma digital “Depresión y vida” poniendo a disposición y conectando a las personas a través de HuliHealth con más de 30 especialistas con amplia trayectoria y experiencia en la salud mental. Nos sentimos honrados en contribuir al objetivo de Pfizer de apoyar a pacientes con síntomas de depresión por medio de este proyecto”, indicó Néstor Villalobos, vocero de HuliHealth



Beneficios de la telemedicina en la atención sanitaria



Se sabe que las citas médicas presenciales juegan un papel importante en la relación médico-paciente; sin embargo, esto ha sido insostenible a raíz de la pandemia por COVID-19 y, por ende, se planteó el dilema de cómo brindar consulta sin interacciones físicas. De allí, surge la idea de potenciar el uso de la telemedicina, la cual brinda acceso en línea, continuidad, eficiencia y equidad en la prestación de atención médica, así como reduce, al mínimo, el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 entre el paciente y el especialista.



“Una persona con depresión desea normalizar y recuperar su calidad de vida, por eso, es importante que si tiene algún síntoma o piensa que puede estar padeciendo la enfermedad, busque ayuda a través de nuestra plataforma. Ninguna persona con depresión debe sentirse sola; en Pfizer, estamos a su lado”, continuó el Dr. Cano.



La conexión vía internet para obtener servicios médicos también puede incrementar la participación de personas vulnerables y contribuir a establecer o preservar la relación médico-paciente, en momentos en que las citas presenciales no son viables. Asimismo, disminuir la presión en los sistemas sanitarios al reducir, al mínimo, la demanda de servicios en los hospitales o clínicas, hacer el seguimiento de pacientes luego de una hospitalización, aligerar tiempos de espera, así como los costos institucionales y sociales.



“En Pfizer, hemos convertido a la tecnología digital en nuestra aliada. Buscamos ir más allá del desarrollo y de la producción de medicamentos, para proporcionarle un mayor valor a nuestros pacientes. Un gran ejemplo de esto es la plataforma Depresión y Vida, a través de la cual no solo apoyamos en la identificación de pacientes en riesgo, sino también, somos un enlace con médicos especialistas del país, para la atención oportuna de personas con depresión al mismo tiempo que contribuimos a la sostenibilidad del sistema de salud”, concluyó Bradley Silcox.