Países ricos no alcanzarían el objetivo del Fondo Climático que se tiene de meta a 2025

Por Bloomberg



Las promesas de los países desarrollados de aportar US$100.000 millones de financiación anual, realizadas hace más de una década y consideradas clave para desbloquear las próximas conversaciones sobre el clima, es poco probable que se cumplan incluso cinco años después del objetivo, según un nuevo informe de Oxfam, movimiento global formado que trabaja para combatir la desigualdad, pobreza e injusticia.

VOTE por los empresarios, empresarias y empresas que más admira de Centroamérica en este link



Esto no sólo amenaza el éxito de las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas en Glasgow que comienzan en las próximas semanas, sino también el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados como parte del Acuerdo de París, dijo Oxfam Internacional en un estudio.

“Las naciones ricas deben cumplir la promesa que hicieron hace 12 años y poner su dinero donde está su boca”, dijo Nafkote Dabi, responsable de política climática global de Oxfam. “Es claramente una cuestión de voluntad política”.

Los datos de la Ocde de la semana pasada mostraron que el ritmo de impulso de la financiación se ralentizó aún más en 2019, creciendo sólo 2% hasta US$79.600 millones desde 2018. Los datos no estaban disponibles para 2020, fecha en la que debía alcanzarse la tasa de US$100.000 millones anuales, pero el daño económico causado por la pandemia significa que probablemente no se alcanzó ese objetivo.



Los países en desarrollo afirman que la financiación es fundamental para que se comprometan a reducir más las emisiones. Aunque el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, ha estado recorriendo el mundo en las últimas semanas, incluyendo China e India, tratando de conseguir el apoyo suficiente para que la COP26, que comienza el 31 de octubre sea un éxito y que la falta de financiación no se convierta en un obstáculo.



Oxfam también ha expresado su preocupación por el modo en que se distribuirá la financiación a los países en desarrollo. Más de dos tercios serán en forma de préstamos, lo que endeudará aún más a los países.

En general, se considera que Estados Unidos tiene el mayor déficit de financiación, en parte porque el ex presidente estadounidense Donald Trump sacó al país más contaminante del mundo del acuerdo de París. Oxfam dijo que Francia, Australia y Japón no han aumentado su financiación para las naciones más pobres.