Guatemala: Ministra de Salud, Amelia Flores, presenta su renuncia

Por Prensa Libre



No obstante, fuentes cercanas al asunto han señalado que el presidente no habría aceptado su renuncia por el momento, según informaciones del diario 'Prensa Libre'. Flores, por su parte, ha detallado que la decisión fue comunicada hace ya un mes, si bien no se ha hecho efectiva.

Flores fue viceministra técnica durante el gobierno de Óscar Berger. Es médica patóloga con especialidad en microbiología y tiene mas de 30 años de experiencia en salud publica. Se intentó obtener una postura de Presidencia, pero no respondieron a la solicitud.