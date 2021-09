‘La Prensa’ de Nicaragua rechaza acusación contra su gerente general

Por La Prensa (Panamá)



Debido a esa acusación el rotativo nicaragüense rechaza la actuación de la fiscalía y catalogan el caso como absurdo y contra “una persona honorable que ha dedicado toda su vida profesional a servir a Nicaragua en el sector privado”.



Según el diario, Holmann Chamorro jamás se involucró en la política nicaragüense y su encarcelamiento y acusación como si fuera un criminal se debe a una venganza contra la familia Chamorro y un ataque directo a La Prensa.



Los abogados del gerente general aseguran que no fueron notificados de la audiencia preliminar privada, “por lo tanto, no estuvimos presentes para brindarle la asistencia debida”.



Esa situación constituye una violación al derecho de la defensa de Holmann Chamorro y provoca que en el proceso se vayan realizando desde el principio varias violaciones a los derechos humanos.



El gerente general fue detenido el pasado 14 de agosto, un día después de que se tomaran las instalaciones del diario.



Durante ese día La Prensa dejó de circular en papel debido a que las autoridades aduaneras no le permitían que introdujera al país papel y otros insumos necesarios



El gerente general, quien sufre un padecimiento cardíaco, guarda prisión en las celdas del nuevo Chipote y en condiciones inhumanas, igual que los presos políticos y de conciencia que se oponen a Ortega.



“La Prensa rechaza enfáticamente la falsa acusación contra Juan Lorenzo. Demandamos su inmediata libertad porque es inocente del delito que se le imputa”, enfatizó el rotativo en su edición digital.