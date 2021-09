Creadora de vacuna COVID de AstraZeneca: Refuerzos no son necesarios para todos

Por AP



Los refuerzos para extender la protección de las vacunas contra el COVID-19 podrían resultar innecesarios para muchas personas, declaró este viernes una de las principales científicas involucradas en la elaboración de la vacuna de AstraZeneca.



La profesora de la Universidad Oxford, Sarah Gilbert, declaró al diario The Telegraph que la inmunidad de la dosis sigue siendo alta — incluso contra la variante Delta. Si bien las personas de edad avanzada y aquellas con sistemas inmunes debilitados podrían requerir de refuerzos, el régimen estándar de dos aplicaciones brinda una protección a largo plazo para la mayoría de las personas, aseguró.



“Revisaremos cada situación: aquellos con sistemas inmunes comprometidos y los ancianos recibirán refuerzos”, comentó. “Pero no creo que necesitemos refuerzos para todos. La inmunidad es prolongada en la mayoría de las personas”. Gilbert declaró esto en momentos en que se anticipa que la Comisión Conjunta de Vacunación e Inmunización, un panel de expertos que asesora al gobierno británico, emita una recomendación en los próximos días sobre el alcance de cualquier campaña de refuerzos de vacunación. El regulador médico de Reino Unido declaró el jueves que las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca eran seguras como refuerzos.



El secretario de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, agregó que anticipa que la campaña de refuerzos inicie a finales de este mes.



Gilbert declaró que la prioridad a nivel mundial debería ser la de llevar más vacunas a los países con un suministro limitado.



“Necesitamos llevar las vacunas a los países que hasta el momento tienen a pocas personas vacunadas. Tenemos que hacer un mejor trabajo en este aspecto. La primera dosis tiene el mayor impacto”, comentó.