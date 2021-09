Por AFP

Los familiares y abogados de opositores al gobierno de Daniel Ortega presos, según el gobierno, por "traición a la patria", entre los que se encuentran aspirantes a la presidencia, denunciaron que los disidentes padecen prácticas de "tortura psicológica".

A dos meses de las elecciones generales, el gobierno permitió por primera vez desde junio -cuando comenzó una ola de detenciones que ha afectado a 34 opositores- "visitas de los familiares", según un comunicado del ministerio Público, Fiscalía.

Tras las visitas, allegados de los presos han criticado las condiciones de presidio de sus parientes: que han estado en confinamiento sin verse entre ellos, reciben sol una vez por semana, hay una luz encendida 24 horas dentro de su celda, no se les permite la lectura, ver la televisión ni otras actividades.

Entre los detenidos que fueron vistos por sus familiares están los aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, así como la exguerrillera Dora María Téllez y la dirigente social Violeta Granera.

En un comunicado emitido en Washington, Jared Genser, abogado internacional de los aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, expuso en un comunicado que, aunque "no han sido golpeados físicamente, sí han recibido tortura psicológica desde que ingresaron a la cárcel".

Desde su arresto el 8 de junio, Maradiaga y Chamorro han bajado entre 20 y 25 libras y aunque no han sido golpeados ni torturados físicamente han estado confinados y "sometidos a frecuentes y duros interrogatorios", refiere el texto.

"Está bien, flaquita pero bien, estaba súper emocionada llorando... no me reconoció al instante. No tiene sábana, ni almohada, no le permiten ni la biblia ni rosarios", dijo de su lado en redes sociales Julio Sandino, hijo de Granera.

Los opositores presos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia y críticos del gobierno, son acusados por la Fiscalía, unos por lavado de dinero y otros por "traición a la patria", bajo una ley promovida por el gobierno y que sanciona con cárcel a quienes promuevan e inciten a la injerencia extranjera o aplaudan sanciones contra el país.

Daniel Ortega, en el gobierno desde 2007, postula a un cuarto mandato presidencial en las elecciones de noviembre tras dos reelecciones sucesivas.

Además de permitir las visitas, la Fiscalía comenzó el proceso de acusar formalmente a los detenidos.

Familiares de Maradiaga y Chamorro fueron informados de que tienen prevista una audiencia preliminar sobre los cargos de menoscabo a la integridad nacional y conspiración este viernes, que será a puertas cerradas y en las celdas de El Chipote, lo que estiman "una violación a sus derechos y al debido proceso".

"Debe ser una audiencia pública y abierta; sus abogados defensores deben tener acceso al expediente judicial y a sus clientes", demandó Genser en respuesta.