Congreso de Panamá aprueba uso medicinal de cannabis

Por AFP



La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá aprobó este lunes (30.08.2021) en tercer y último debate una ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, una propuesta presentada hace cinco años.



"El Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó en tercer debate, el Proyecto de Ley No.153 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones", informó el Órgano Legislativo a través de su cuenta de Twitter.



Falta ahora que el Ejecutivo que preside Laurentino Cortizo promulgue la ley y sea publicada en la gaceta oficial para que entre en vigor, lo que situaría a Panamá como el primer país centroamericano con este marco legal para el uso de la marihuana.



La AN informó de que la ley establece que el Ministerio de Salud (Minsa) podrá definir el número de licencias de fabricación de derivados de cannabis medicinal pero que, como medida preventiva, "hasta cinco años (después) de promulgada la ley, sólo podrán ser autorizadas hasta siete licencias (...) a fin de supervisar y monitorear el desarrollo del mercado interno".



"Después de cumplido el plazo de cinco años descrito anteriormente, no podrá reducirse el número de licencias previamente aprobadas", dijo el Parlamento en un comunicado.

Costos accesibles de los derivados de Cannabis

La norma establece que la importación de derivados del cannabis medicinal "solo podrá ser otorgada con el fin de suplir a los pacientes del Programa de Uso de Cannabis y el mercado nacional", y que se "prohíbe, terminantemente, la comercialización de productos derivados de cannabis medicinal a domicilio o vía internet dentro del país".



El diputado y presidente de la AN, Crispiano Adames, expresó la semana pasada, cuando la ley fue aprobada en el segundo de tres debates, "que los mayores beneficiarios serán esas personas que experimentan con el dolor día a día".



Adames destacó que la norma "velará por el mantenimiento de costos accesibles en cuanto a productos derivados de cannabis medicinal", y que establece un consejo técnico que tendrá a dos representantes de organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas.



Además, la ley autoriza al Minsa a crear el Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, con el fin de promover la investigación y se promuevan iniciativas educativas y el uso adecuado, indicó un comunicado de la AN.



La semana pasada el diario La Prensa publicó que la empresa de origen canadiense Canna Med Panama S.A. patrocinó un viaje a Luisiana (EE.UU.) a cinco funcionarios, algunos claves en la toma de decisiones del futuro negocio del uso medicinal de la marihuana, por lo que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inició una investigación.