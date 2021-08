Sacar a Panamá de la lista del GAFI y la UE 'es un reto complejo'

Por La Estrella (Panamá)



El secretario técnico de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas, Dani Kuzniecky, dijo este lunes 30 de agosto que el reto que tiene Panamá para salir de las listas "es complejo", pero el Gobierno se mantiene confiado en que el país pueda salir lo más pronto posible con las acciones que se encuentran realizando.



Las declaraciones de Kuzniecky fueron vertidas en la conferencia “Listas Grises y Negras: ¿Cómo salir y permanecer fuera, y porqué?”, parte de la VI Cumbre Financiera Internacional de Panamá, donde el funcionario abordó los antecedentes, situación actual, consecuencias, estrategias, pasos a seguir y conclusiones.



Sin embargo, para Kuzniecky, las listas en las que se encuentra incluido el país es un tema “muy importante” que no se puede abordar sin tomar en cuenta la historia, porque muchas veces se trata de analizar un pedazo de lo que está ocurriendo con esta última inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y en la lista negra de la Unión Europea (UE).



Por lo tanto, al hablar de estas listas “no" se puede entrar en un contexto adecuado apropiado sino se hace una reflexión de lo ha sucedido desde el pasado y explicar lo que han denominado como un "efecto acumulativo" de lo que tenemos en el contexto, porque en primer lugar hay un tema muy técnico detrás de las rendiciones o de los puntos del plan de acción que hay que atender, expresó.



Enfatizó en que “este no es un tema fácil de explicar, tan técnico que requiere la participación y el entendimiento de las autoridades que los supervisan y nuestra posición claramente expresada para que exista un consenso, de que lo que estamos haciendo y lo que ellos están solicitando, es compatible y hay un encuentro en las metas”.



Pero “eso (lo anterior) lamentablemente hacia atrás no se dio de esa forma; y esa complejidad técnica y esa falta de entendimiento cabal, ha hecho que nos hayamos convertido en solucionadores de temas, pero parcialmente, cuando en realidad tenderíamos que haberlo abordado de forma integral, entendiendo que la responsabilidad no es cumplir aisladamente, sino que todas las acciones se puedan cumplir; y desde esa perspectiva dar y enviar un mensaje muy claro de que Panamá está dispuesto a hacer las reformas necesarias para que el sistema total pueda funcionar integralmente”.



Añadió que otro tema real es que "nos hemos desfasado un poco porque tenemos aquellos criterios que no hemos cumplido, aquellos puntos del plan de acción no cumplidos, y además tenemos un efecto de que han entrado nuevas regulaciones y ha habido cambios en el mundo; entonces, tenemos esta realidad de tratar lo anterior y ponernos al día con lo actual, lo que hace reto mucho más complejo”. Indicó que “ese cumplimiento parcial y no completo” de ciertos puntos, obviamente, ha causado en general una “afectación a la credibilidad” del país, y al decir que va a hacer algo, hay un poco más de exigencia de que se quiere ver los resultados completamente.



“En esto entra un tema también de credibilidad en el cumplimiento cabal de las normas”, que se adiciona, afirmó Kuzniecky, subrayando que “esto no tiene que ver con que ¡ah sí nosotros aprobamos una ley!, sino por ejemplo, utilizando uno de los temas más sensitivos que es el de los registros contables, si hubiese existido una ley, la idea era que al final Panamá estuviera en capacidad, cuando se hubiese requerido, enviar información correspondiente de los registros contables”.



Insistió en que lo anterior se adiciona a esta historia que todavía el país viene cargando y se han convertido en un "efecto acumulativo", porque "no se puede hablar alegremente de que en el 2004 se hizo esto, pero en el 2007, se hizo parcialmente". "Tenemos que estar conscientes de que son cambios permanentes, constantes y con resultados, lo que indica que el sistema funciona", de lo contrario "nos encontramos en una situación muy delicada", pues "estamos obligados a cumplir concretamente con esas tareas atrasadas y esos resultados de las adecuaciones normativas correspondientes para poder encarrilarnos correctamente", manifestó.



Dijo que también hay un punto final que no se puede negar y se tiene que entender; y es lo relacionado concretamente al lente con que se mira a la República de Panamá. “Tenemos un lente muy claro sobre nosotros. No quisiera decir que se nos exige más, pero sí que hay ese antecedente que produce de alguna manera cierta incomodidad, de asegurar que a esos países que vamos a tener los resultados cabal, en pocas palabras, el suministro de la información correspondiente, sea en forma oportuna y completa, llámese registros contables, beneficiarios finales", acotó.



Sin embargo, "en la medida en que lo podamos cumplir estamos ante un mejor resultado efectivo, y en la medida en que no lo podamos cumplir, por más que existan las leyes no estamos llegando al punto que debemos llegar”, apuntó.

Antecedentes

Cabe destacar que el Foro Global de Transparencia de Intercambio de Información de la OCDE calificó a Panamá como país parcialmente cumplidor, lo que también detonó la situación de las otras listas en las que se encuentra el país.



Panamá entró a la lista gris del Gafi en junio de 2019 y lo ratificó entre las "jurisdicciones con deficiencias estratégicas" y "bajo mayor supervisión", tras finalizar la plenaria el pasado 25 de junio de 2021.



“Nosotros estamos hoy en una lista gris con una amenaza de entrar a una lista negra, cuyas consecuencias en GAFI son muy delicadas incluyendo el tema de las corresponsalías bancarias. Aquí lo que está en juego es muy delicado”.



Indicó que el Foro Global mantiene al país como “parcialmente cumplidor”, la cual “no” es una lista per sé, pero que impactó para que en febrero de 2020 para que la Unión Europea incluyera a Panamá entre los países “no cooperadores en materia fiscal” y no cedió por las calificaciones de la OCDE en el sentido de que somos parcialmente cumplidores”.



Y en mayo de 2020, la Unión Europea incluyó a Panamá en la lista de países de “alto riesgo para el blanqueo de capitales y financiamientos del terrorismo”; por lo que en “conclusión, no hemos estado nunca en una posición tan débil como la que tenemos ahora. Estamos en tres listas, dos negras y una gris; y una calificación de la OCDE como parcialmente cumplidor”, alertó Kuzniecky.



Como moderador del tema de las listas grises estuvo al primer vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General, Raúl Guizado.