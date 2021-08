Panamá: El 66% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid

Por La Prensa (Panamá)



El equipo de Panavac-19 espera que para finales de octubre o inicios de noviembre próximo se hayan aplicado 7 millones 20 mil 96 dosis de la vacuna ancivovid. Hasta ayer se reportaban 4 millones 508 mil 329 dosis administradas en el país.



El Ministerio de Salud ha enfocado su estrategia estas semanas en aplicar el mayor número posible de segundas dosis de las vacunas.



El 66% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid





Vacunación anticovid en Panamá supera el promedio mundial: OPS



Los más recientes datos del portal oficial Our World in Data muestran que hasta el pasado 28 de agosto, en Panamá, un 66% de la población tenía al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19, superando el promedio mundial, de 39.6%, y a ocho países de la región de América: Perú, Colombia, México, República Dominicana, Costa Rica, Argentina , Estados Unidos y Brasil.



Los datos del sitio permiten establecer que el 31% de la población en el país ya tiene sus dos dosis.



Panamá ha logrado mantener el ritmo de la vacunación a su favor, pues el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) —publicado el 24 de agosto— indica que hasta el 21 de agosto Panamá tenía el 61.1% de la población inmunizada con al menos una dosis de las vacunas anticovid que se utilizan.



El equipo del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud está trabajando en la aplicación de segundas dosis a la mayor cantidad de la población.



El infectólogo y pediatra Javier Nieto sostiene que la prioridad es vacunar al mayor número de personas posible. Además, calificó como alentadora la caída (de entre un 30% y un 40%) del porcentaje de positividad de casos, así como la baja de entre 15% y 18% de las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, a pesar de la circulación de la variante Delta en el país.



En su reciente informe de situación de la enfermedad Covid-19, la OPS destacó que hasta el 1 de agosto de 2020 —comparado con igual período de 2021— se presentó más del triple de hospitalizaciones (mil 303 en 2020 vs 431 en 2021), y si se extiende el período de evaluación hasta el 21 de agosto la diferencia es cinco veces mayor (mil 476 en 2020 vs 312 en 2021).



Los expertos atribuyen el descenso a la jornada de vacunación.



El equipo de Panavac-19 espera que para finales de octubre o inicios de noviembre próximo se hayan aplicado 7 millones 20 mil 96 dosis de la vacuna contra Covid-19, lo que llevaría a que un 81.6% de la población tenga sus dos dosis.



El Minsa culminó ayer la estrategia de barrido a partir de los 16 años en los circuitos: 2-2, 2-4, 4-3, 4-5, 8-1, 8-6, 9-1 y 9-3.



Para la semana comprnedida entre el 1 y el 5 de septiembre está previsto aplicar segundas dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech en los circuitos 1-1 (Almirante, Bocas del Toro, Changuinola y Chiriquí Grande); 2-3 (Natá, Olá y La Pintada); 8-5 (La Chorrera) y 8-9 (Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba, Las Cumbres).