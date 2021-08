BCIE busca consultora que 'ayude en la implementación del Bitcoin en El Salvador'

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sigue el proceso para apoyar a El Salvador en la implementación del bitcoin, la cual entra en vigencia el próximo 7 de septiembre de 2021.

Por medio de sus redes sociales, la entidad publicó una oferta que indica "El #BCIE requiere contratar los servicios profesionales de una Firma Consultora, que ayude en la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador".





La fecha límite para aplicar es el 14 de septiembre de 2021, según los términos publicados en el documento.

¿Cuál será el trabajo?

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:



i. Realizar un diagnóstico en profundidad del mercado y ecosistema de Bitcoin desde la perspectiva internacional y local;

ii. Proponer los marcos regulatorios y legales necesarios para aumentar la penetración, adopción y uso de Bitcoin;

iii. Generar las directrices de la reglamentación necesaria para la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, sin perjuicio de la Ley de

Integración Monetaria.

iv. Establecer los parámetros generales de los roles de los diferentes actores en materia de regulación nacional e implementación de la Ley Bitcoin, incluyendo, pero sin limitarse a: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero, y Banco de Desarrollo de la

República de El Salvador (BANDESAL).

v. En última instancia, el proyecto tiene como objetivo de aumentar la accesibilidad y asequibilidad de la utilización de Bitcoin, sus tecnologías y servicios relacionados para promover el desarrollo socioeconómico, la inclusión financiera y la integración económica de El Salvador.

El documento del BCIE enumera barreras en su adopción

Específicamente, la principal barrera para la penetración, adopción y uso de Bitcoin en El Salvador son las siguientes:



i. Conocimiento y comprensión limitados de los beneficios Bitcoin, criptomoneda y blockchain;

ii. Comprensión inadecuada de los funcionarios públicos, los formuladores de políticas, los empresarios y los ciudadanos de las habilidades necesarias para usar y adoptar Bitcoin como moneda de curso legal;

iii. Necesidad de promoción continua en la implementación y monitoreo de políticas específicas que promuevan la adopción y el uso efectivo de Bitcoin para toda la población;

iv. No hay marcos regulatorios para abordar adecuadamente la reciente legalización de Bitcoin, lo que resulta en sistemas de control y monitoreo deficientes;

v. Inadecuada inversión y despliegue de la infraestructura digital para aprovechar el poder de blockchain y tecnologías emergentes relevantes;

vi. Participación limitada de los sectores público y privado en la inversión y el suministro de tecnologías; y

vii. El aumento de la brecha digital; ya que los ciudadanos y funcionarios públicos en las zonas rurales no tienen los elementos necesarios para construir capacidades para usar bitcoin de manera efectiva y eficiente.



"Esto dificultaría la capacidad del GOES para ejecutar su visión de lograr la inclusión financiera de la población y aumentar la competitividad del país.



Por lo tanto, el GOES reconoce la importancia de abordar estos obstáculos y ha solicitado apoyo técnico y financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para abordar los problemas a través de esta cooperación técnica", agrega.



Ya en julio de este año, el presidente de la entidad, Dante Mossi, habría reiterado su apoyo al país centroamericano para el ingreso del botcoin como moneda de curso legal.



“Reafirmamos a El Salvador nuestro apoyo para la adopción de esta nueva ley que permitirá a su economía implementar un nuevo método de pago. Nos encontramos preparando un paquete de asistencia técnica dirigido por expertos para apoyar a las autoridades económicas del país, armonizando las necesidades de los usuarios, ayudando a prevenir las actividades ilícitas, y evitando cualquier impacto indeseable sobre la estabilidad financiera y la política monetaria”, manifestó el ejecutivo, el pasado 19 de julio, en un evento virtual.