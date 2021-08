Guatemala: Seis hospitales están desbordados de pacientes graves de covid-19

Por Prensa Libre



Los principales hospitales de Guatemala han sobrepasado su capacidad para atender a pacientes contagiados de gravedad por covid-19, en la tercera ola de la enfermedad, según confirmaron este miércoles 25 de agosto diversas fuentes.



El hospital temporal Parque de la Industria, habilitado en 2020 en Ciudad de Guatemala para atender la pandemia, aseguro este miércoles por la tarde en un comunicado que su “nivel de ocupación está arriba del 140 %”.



A ello se suma la situación de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, los dos más grandes de Guatemala, de igual forma desbordados por la atención a enfermos graves del SARS-CoV-2, pero también de otras emergencias como la violencia o los accidentes de tránsito.



La dirección del Hospital Temporal del Parque de la Industria remarcó que tiene 300 camas ocupadas y que debido a ello han tenido que habilitar “áreas emergentes de atención” para otros pacientes. Por la mañana, en conferencia de prensa, el director del hospital San Juan de Dios, Gerardo Hernández, aseveró que la pandemia del covid-19 tiene al personal médico “de rodillas” y a ello se suman los pacientes por accidentes de tránsito y violencia, que están “generando altas cantidades” de ingresos a camas.



“Estamos topados (llenos) y no hay espacio”, añadió Hernández en referencia al hospital que dirige. El viceministro de Salud, Francisco Coma, también se refirió en conferencia de prensa este miércoles a la situación “complicada” del país.



“Guatemala tiene un rezago histórico de médicos y enfermeras. Esa es la debilidad y no encontramos el recurso humano suficiente para atender los pacientes”, manifestó Coma.

En la provincia

Este miércoles, las ambulancias llegaban con pacientes graves al área de covid-19 del Hospital Regional de Quiché, pero tras una larga espera se les informaba que ya no había espacio en el Intensivo, por lo que eran remitidos a hospitales de Quetzaltenango o Guatemala, donde el panorama no es muy diferente.



Ante esa situación, muchos pacientes agonizan en las unidades de los cuerpos de socorro que también están con las manos atadas ante el desborde de casos. “Nos mandaron con referencia a un caso complicado de covid-19, pero nos informaron que no nos pueden atender porque no hay lugar”, dijo José Lux, enfermero de Canillá.



Las autoridades de dicho hospital confirmaron que ya no cuentan con espacio ni ventiladores, por lo que ya informaron al área de Salud y a los bomberos para que ya no lleven más pacientes graves de covid-19. Según Salomón Delgado, director del Hospital Regional de Quiché, se espera una nueva ola de contagios debido a la insistencia de celebrar fiestas y convites en varios municipios.



Por otra parte, un grupo de médicos del Hospital Pedro de Bethancourt de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, denunció este miércoles la alta ocupación de las áreas para pacientes con covid-19. Añadieron que tienen una sobreocupación del 116 % , pues actualmente cuentan con 63 camas, pero atienden a 80 pacientes.



También mencionaron que tienen 10 ventiladores para los enfermos severos de coronavirus, aunque tratan de 15 a 20 pacientes al día; además, señalaron que ya han diagnosticado con covid-19 a bebés recién nacidos que fueron contagiados por sus madres.



La denuncia la hicieron dos días después de que publicaran un comunicado en el que pidieron a los guatemaltecos vacunarse y evitar aglomeraciones, reuniones y fiestas. El Hospital Temporal Covid-19 de Quetzaltenango se suma a los centros asistenciales saturados y este miércoles superó su capacidad en el Intensivo con 106 %, informaron autoridades de ese nosocomio.



Además de la saturación, la mortalidad también registra un incremento, incluso un día de la semana pasada el hospital registró cuatro muertes. De acuerdo con el personal a cargo, hasta ahora los enfermos que perdieron la batalla contra el covid-19 no estaban vacunados.



El martes reciente pasado del Hospital temporal de Xela egresaron 13 pacientes, pero ingresaron otros 16.

Ocupación hospitalaria

De acuerdo con cifras oficiales divulgadas este mismo miércoles por el Ministerio de Salud, la ocupación hospitalaria en pacientes severos de covid-19 es del 97 % en todo el territorio, la cifra más alta en toda la pandemia.



Según la misma fuente, en junio había una ocupación del 76 % en cuanto a pacientes severos y en julio llegó al 89 %, hasta finalmente encontrarse al 97 % ahora en agosto. En cuanto a la ocupación hospitalaria de pacientes moderados, la cifra asciende al 66 % en toda la red nacional, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Casos

Guatemala contabilizó este miércoles 63 muertes por el SARS-CoV-2 y 5 mil 226 nuevos contagios de la enfermedad, por lo que suma 11.615 decesos a causa del coronavirus y 450.150 casos positivos confirmados desde marzo de 2020.



El Ministerio de Salud indicó en su actualización de datos de la pandemia que el 67 % de los 11.615 fallecidos por el coronavirus en Guatemala eran hombres y el 33 % eran mujeres.



La incidencia acumulada de la covid-19 en Guatemala es de 2 mil 670 casos por cada 100 mil personas y la tasa de mortalidad es de 65.7 fallecidos por cada 100 mil habitantes, mientras que la letalidad asciende al 2.5 %.



El primer caso de la covid-19 en Guatemala fue detectado el 13 de marzo de 2020 y la primera muerte por el virus tuvo lugar dos días después, el 15 de marzo del mismo año.