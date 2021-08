El Salvador contará con 200 cajeros automáticos para canjear bitcoin por dólares

Por E&N



A partir del 7 de septiembre, el uso de esta criptomoneda será de circulación legal en El Salvador. Su uso no será obligatorio, explicó Bukele el domingo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el artículo 7 de la Ley Bitcoin obliga a todo agente económico a aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Los artículos de un supermercado, por ejemplo, debería de pasar a poder pagarse tanto en bitcoin como en dólares. El tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado.

Lea más: Bitcoinización en El Salvador: Consejos prácticos para las empresas



Bukele dice que el uso del bitcoin no será obligatorio. Insistió: "¿Y qué pasa si alguien no quiere usar bitcóin? Pues nada, no baje la aplicación y siga su vida normal. Nadie le va a quitar sus dólares como dice la oposición", sostuvo el presidente. El Congreso de El Salvador aprobó el 9 de junio una ley que convertirá el bitcóin en moneda de curso legal en el país para dinamizar su economía, dolarizada desde hace 20 años.

Lea también: Ley Bitcoin aumentaría riesgo país y retrocedería estándares anti lavado de dinero



Aplicación móvil y descalificación a la oposición



El mandatario salvadoreño dijo que en El Salvador habrá una red de 200 cajeros automáticos que "estarán en todas partes”, y se podrá retirar efectivo las 24 horas del día. Comenzarán a funcionar el mismo 7 de septiembre, cuando entre en vigor la ley que le da circulación legal al activo digital. "La oposición torpe siempre juega ajedrez de un paso. Han apostado a meterle miedo a la población sobre la Ley Bitcóin y puede que logren algo, pero solo hasta el 7 de setiembre", señaló le mandatario en su cuenta de Twitter.



Mediante redes sociales, partidos y opositores de derecha e izquierda advierten a la población sobre no usar bitcóin pues aseguran que "perderán su dinero" y que por causa de la ley los trabajadores recibirán su salario en criptomoneda, algo que ha negado el gobierno. "Algunos preferirán creerle a los opositores ladrones que no han hecho nada más que saquear nuestro país, destruirlo y pagar para que asesinen a nuestro pueblo. Otros decidirán creerle al Gobierno", dijo el domingo en Twitter.



"Todo el bitcoin que reciba se convertirá automáticamente en dólares (si así lo desea) y lo podrá dejar en la billetera electrónica o retirarlo en efectivo en cualquiera de los 200 cajeros que estarán en todas partes. También habrán 50 sucursales para retirar o depositar dinero", publicó en su cuenta de Twitter. Esto mediante los cajeros de Chivo app. El 28 de junio de este año, Bukele anunció a Chivo, la billetera electrónica –wallet, en inglés– que diseñó el Gobierno salvadoreño para la conversión instantánea, entre bitcoines y dólares. El jueves por la noche el Ejecutivo solicitó la creación del Fidebitcoin, el fideicomiso por US$150 millones que dará sostenibilidad a las operaciones en dólares y bitcoins y viceversa, informó El Diario de Hoy.



El Fideicomiso que se denominará también “FIDEBITCOIN” será administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), entidad que deberá aplicar la convertibilidad automática e instantánea del Bitcoin al dólar por medio de alternativas provistas por el Estado. Además, se creará para un “plazo indeterminado” a partir de su vigencia y deberá constituirse por medio de escritura pública en el Registro de Comercio, cualquier otra modificación o liquidación que se haga posterior a su inscripción no causará ningún arancel, tasa o derecho de registro.



De hecho, las actividades del Fideicomiso estarán exentas de gravámenes, según se detalla en el artículo 13 de la propuesta de Ley así: “Tratamiento tributario aplicable al Fideicomiso. Art. 13.- Por su naturaleza, declárase al Fideicomiso exento del pago de Impuesto sobre la Renta y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, no obstante, deberá cumplir con las obligaciones formales respectivas”.



También se le establece una facultad especial plena para realizar operaciones de captación de recursos, así como para la emisión y colocación de títulos valores de crédito, en mercados nacionales e internacionales.