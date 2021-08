Un joven italiano se tatúa su pasaporte sanitario en el brazo

Por AFP



Un estudiante de 22 años en Italia se convirtió en una sensación inesperada en internet después de tatuarse el código de barras de su certificado covid en el brazo. Andrea Colonnetta dijo que no pensó mucho antes de hacerse su último tatuaje, pero que se decidió a hacerlo porque resultaba una opción práctica en el contexto actual, después de hablar con el tatuador profesional Gabriele Pellerone.



"Evidentemente es algo original, me gusta ser diferente", dijo Colonnetta, de la ciudad sureña de Reggio Calabria, al diario Corriere della Calabria.



La parte inferior del brazo izquierdo de Colonnetta ahora tiene una matriz de cuadrados negros del código QR de su pase verde italiano oficial.



El pase prueba del estado de coronavirus de la persona: vacunado, recuperado del virus o con un resultado negativo en las últimas 48 horas. Una extensión del certificado digital Covid de la Unión Europea, se requiere en Italia desde el 6 de agosto para ingresar a cines, museos y lugares deportivos cubiertos o para comer en el interior de los restaurantes.



Colonnetta ya recibió ambas dosis de una vacuna contra el coronavirus, pero aseguró que aunque ha recibido mucha atención en Instagram y TikTok, sus padres quedaron un poco perplejos.



"Ciertamente me animaron a ser menos impulsivo y a reflexionar mejor sobre las cosas...", dijo al diario.



Su nuevo código de barras funciona, dijo: un video publicado en TikTok por Pellerone muestra a Colonnetta enmascarado entrando en McDonald's y levantando su brazo para tomar una foto de su tatuaje.



Se ve a un guardia de seguridad en la entrada escaneando la foto de Colonnetta antes de que el video termine abruptamente, sin dejar claro si Colonnetta finalmente obtuvo su Big Mac o no.