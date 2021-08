FDA alerta sobre uso de ivermectina, fármaco de animales, para tratar COVID

Por Bloomberg



La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos emitió una advertencia fuerte e inusual el sábado: “No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos ustedes. Para.”



La FDA estaba reaccionando a las alarmas de Mississippi, el estado con el peor brote en los Estados Unidos, de que las personas han estado tomando ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19. La droga se usa a menudo contra los parásitos en el ganado.



El viernes, el departamento de salud de Mississippi emitió una advertencia de que más del 70 por ciento de las llamadas recientes al centro de intoxicaciones del estado se produjeron después de que las personas tomaran ivermectina comprada en los centros de suministro de ganado. Thomas Dobbs, el funcionario de salud estatal, dijo a principios de esta semana que sabía de una sola hospitalización, pero que escuchaba informes de personas que tomaban el medicamento “como preventivo”.



“Lo que creo que es realmente una locura, así que por favor no hagas eso”, dijo en una rueda de prensa. La advertencia del departamento de salud dijo que el 85% de las personas que llamaron tenían síntomas leves, pero que a una persona “se le indicó que buscara una evaluación adicional debido a la cantidad de ivermectina que supuestamente había ingerido”.



En medio de informes anteriores sobre el uso de la droga, los Institutos Nacionales de Salud dijeron que la mayoría de los estudios sobre el uso de ivermectina contra COVID-19 tenían “limitaciones significativas” y dijeron que no había evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra del uso de la droga en la pandemia.



Una advertencia de la FDA decía que la ivermectina “no es un antiviral” y que “tomar grandes dosis de este medicamento es peligroso y puede causar daños graves”. Aunque se usa con mayor frecuencia en animales, la FDA dijo que el medicamento ha sido aprobado en dosis más pequeñas en humanos para tratar dos afecciones causadas por gusanos parásitos.



Mississippi tiene el brote per cápita más alto del país y la tasa más baja de vacunación. Aunque el ritmo de la vacunación se ha acelerado recientemente en Mississippi, el 45.1% de las personas han recibido al menos una dosis en comparación con el promedio nacional del 60.5 por ciento, según Bloomberg Vaccine Tracker.