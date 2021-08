Salud Mental: Cómo sobrevivir cuando el mundo está lleno de malas noticias

Por Expansion.mx



A veces se siente como si el mundo se estuviera desmoronando: Afganistán, la variante delta de coronavirus, crímenes raciales y de género... parecería que estamos en una ola interminable de desgracias. Sin embargo, las noticias tienen un rol fundamental en nuestra educación y cultura, por lo que es imposible –y tal vez no muy recomendable– escaparse completamente de ellas. Como consecuencia, nos vemos invadidos frecuentemente por sentimientos de estrés, impotencia, ansiedad y pánico.



No podemos evitar que ciertas historias nos peguen, pero sí podemos hacer algo que nos mantenga en balance. Aquí algunas ideas para sobrevivir cuando el mundo está lleno de malas noticias.



1. Reconoce tus detonantes

No todas las noticias nos pegan igual a todos. Fíjate en qué tipo de noticias te ocasionan sentimientos particularmente negativos. Muchas veces estos vienen por traumas, estrés, ansiedad, proyección a nuestra realidad o falta de control. Estas noticias detonantes nos pueden causar ataques de pánico, flashbacks o un aumento en síntomas de problemas de salud mental como ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, entre otras cosas.



Fíjate en cómo responden tu cuerpo y tu mente ante las distintas noticias. Así sabrás cuando es necesario que tomes medidas de autoprotección.



2. Regula tu consumo de noticias

Mantenerse informado es importante, sí, pero la salud mental lo es aún más. No te sientas culpable por tomar una decisión consciente de alejarte de las noticias por un tiempo, si notas que te están afectando en cuestión de salud mental. También es un buen ejercicio ver en qué situación te pegan más las noticias: si las lees al empezar el día o al terminarlo, si las ves, las lees o las escuchas, si abordan ciertas temáticas. Así, puedes optar por disminuir tu consumo en ese contexto.



3. Acepta tus emociones

No te sientas débil ni te culpes por experimentar sentimientos negativos al ver las noticias. Recuerda que tienes todo el derecho a sentirte como tú quieras. Al hacerlo, verás que también tienes control sobre tus reacciones, y eso te ayudará a tener mejores mecanismos de supervivencia.



4. Cuida tu salud

A veces parecería que dormir bien, comer sano y hacer ejercicio es el remedio por excelencia para cualquier situación que involucre salud mental… y la verdad es que sí lo es. Cuidar el cuerpo nos da mayor oportunidad de reaccionar bien antes el estrés. En cuerpo sano, mente sana.



5. Concéntrate en lo bueno

Sí, a veces el mundo apesta, pero también suceden cosas que restauran nuestra fe en la humanidad. Es recomendable que, así como sigues medios de comunicación con noticias duras, intentes seguir un par de aquellos que se concentran en rescatar todas las historias que hacen recuperar la fe en la humanidad.





Busca apoyo

Si sientes que tu respuesta a las noticias es algo que se está saliendo de control, no dudes en buscar ayuda de un profesional que te ayude a aprender a lidiar con las situaciones. Recuerda que es normal sentirse consternado, impotente y estresado con todo lo que pasa en el mundo, pero no por eso tienes que dejar que esas situaciones te consuman.