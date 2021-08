Veteranos de EEUU no ocultan su amargura por la caída de Afganistán

Por AFP



"Los últimos días no han sido fáciles", confió a la AFP Silvestri, quien ahora tiene 43 años y es jefe de servicios para veteranos en Revere, Massachusetts.



"Yo estaba a favor de la retirada, pensé que era hora", dijo. Pero después de 20 años de intervención y miles de millones de dólares, no anticipó que los talibanes serían "tan rápidos y descarados" para recuperar el control del país.



"Nunca imaginé que con todo el entrenamiento y el dinero que pusimos en el ejército afgano, simplemente bajarían sus armas y entregarían las llaves del país. Eso ha sido impactante para mí", dijo.



Para los veteranos de la guerra más larga de Estados Unidos, el repentino regreso del control talibán en Afganistán trajo consternación, ira, resignación y preocupación, tanto por los aliados afganos como por los compatriotas que participaron en las operaciones.



En solo unos días, el ejército y el gobierno afganos colapsaron. El domingo, Kabul cayó sin luchar cuando los talibanes entraron a la ciudad y el presidente Ashraf Ghani huyó del país. La rendición llevó a miles de afganos a correr en masa al aeropuerto de la capital, en un intento desesperado por huir mientras los gobiernos extranjeros intentaban evacuar a su personal.



Para el veterano Chad Fross, la retirada de las tropas estadounidenses, decidida por el presidente republicano Donald Trump y confirmada por su sucesor demócrata Joe Biden, "siempre iba a ser un desastre", independientemente de quién la llevara a cabo, debido a la falta de comprensión de Afganistán.



"Mucha gente se va a preguntar '¿Por qué? Fue inútil ir allí. Ver a mis amigos morir, quedar mutilados o volverse locos'", dijo Fross. "Pero al mismo tiempo, me pregunto cuánto más inútil sería seguir ahí cuando iba a ser el mismo resultado dentro de 20 años".

"Dejándolos en la estacada"

Los veteranos están particularmente preocupados por el destino de las mujeres afganas bajo control talibán. Cuando gobernaron entre 1996 y 2001, los extremistas islamistas redujeron a la nada los derechos de las mujeres, prohibiéndoles salir o recibir educación.



La invasión estadounidense había mejorado la situación de las niñas y mujeres en Afganistán, especialmente en las zonas urbanas, pero estos avances podrían perderse ahora. "Estos ideales que pensamos que íbamos a asegurar allí, eso es lo que creo que molesta a mucha gente", dijo Chad Fross. "A mí también me molesta".



Biden, que el lunes dijo no arrepentirse de finalizar la misión en Afganistán, prometió evacuar a "miles" de ciudadanos estadounidenses y afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses.



Esta promesa es quizás la que más valoran los veteranos. La idea de dejar solos a sus hermanos de armas afganos ante el miedo "muy real" de represalias de los talibanes les resulta insoportable. "Nos ayudaron y estamos dejándolos en la estacada. Creo que eso está mal", dijo Fross, resumiendo el estado de ánimo de otros veteranos entrevistados por la AFP.



La Asociación de Veteranos Estadounidenses de Irak y Afganistán (IAVA en inglés) instó el lunes a las autoridades a redoblar los esfuerzos para evacuar a los auxiliares afganos del ejército estadounidense. "Debemos cumplir nuestras promesas a quienes han sacrificado tanto por nosotros", dijo Tom Porter, representante de esta asociación, en un comunicado.

¿Todo esto por nada?

Porter dijo a la AFP que sentía "mucha rabia" de parte de los veteranos, no por la retirada de tropas en sí, sino por "la forma desordenada y caótica" en que se hizo. En las redes sociales se multiplicaban los paralelismos entre las imágenes infames de la salida de las fuerzas estadounidenses de Vietnam y las de Afganistán.



Un veterano de la guerra de Vietnam (1955-75) le expresó su decepción a Silvestri: "Nunca pensé que volvería a ver esto (...) me recuerda cuando vi caer a Saigón", le dijo. Silvestri confesó que varios veteranos y sus familiares se preguntan si sus sacrificios valieron la pena.



"Creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es escuchar", dijo a la AFP, haciéndose eco de las numerosas organizaciones que estos días recordaron los servicios de apoyo disponibles.



Para él, es importante que las familias sepan que "sus hijos no murieron en vano".



"Al final, al menos estaban luchando por nosotros. Algunos no pudieron regresar a casa y eso hizo que otros pudiéramos", reflexionó.