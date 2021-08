Fauci espera que la FDA otorgue aprobación total a vacunas

Por AP



El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el domingo que tenía esperanzas de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobará por completo la vacuna del coronavirus para finales de mes y anticipó que la posible medida provocará una ola de mandatos de vacunas en el sector privado, así como en escuelas y universidades.



El gobierno del presidente Joe Biden ha aseverado que el gobierno federal no obligará la vacunación más allá de la fuerza laboral federal, pero cada vez exhorta más a los gobiernos estatales y locales, así como a las empresas, a considerar dicho mandato. Fauci, quien es el asesor médico de Biden, dijo que “los mandatos a nivel local deben implementarse” para ayudar a contener la propagación del virus. “Espero, no pronostico, que sea dentro de las próximas semanas. Espero que sea en el mes de agosto”, dijo Fauci sobre la aprobación de la vacuna por parte de la FDA. “Si es el caso, verán el fortalecimiento de las empresas locales, implementando mandatos que podrían ser a colegios, universidades, lugares de negocios, toda una variedad, y lo apoyo enérgicamente. Llegó ese momento… Debemos dar el paso adicional para que la gente se vacune”.



Fauci hizo los comentarios cuando el gobierno de Biden sopesa qué palancas puede aprovechar para motivar a más estadounidenses que no se han vacunado a hacerlo, conforme la variante delta sigue aumentando en gran parte de Estados Unidos.



Biden recientemente aprobó normas que obligan a los trabajadores federales a mostrar certificados de vacunación o de lo contrario hacerse pruebas regulares, además del uso obligatorio de mascarillas y restricciones de viaje. Biden también espera una recomendación formal del secretario de Defensa Lloyd Austin para exigir que se vacunen las tropas de Estados Unidos.