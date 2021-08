China limita tiempo de videojuegos a menores de edad

Por AP



La compañía de videojuegos más grande de China, Tencent Holdings, anunció este martes que limitará el tiempo de juego para los menores de edad y que prohibirá que los niños de menos de 12 años realicen compras dentro del juego, después de que un artículo en los medios estatales calificó a sus juegos de “opio espiritual”.



La promesa de Tencent de limitar los juegos para menores se produjo horas después de que las acciones de la compañía cayeran hasta 11% tras una crítica publicada por el Economic Information Daily, un periódico afiliado a la agencia de noticias oficial china Xinhua.



El artículo del periódico nombró al popular juego de Tencent, Honor of Kings, como uno al que los menores eran adictos, y citó a un estudiante diciendo que algunos lo jugaban ocho horas al día. El artículo en línea se eliminó horas después. “El ‘opio espiritual’ se ha convertido en una industria que vale cientos de miles de millones”, criticó el periódico. Agregó que no se debe permitir que ninguna industria se desarrolle de una manera que “destruya una generación”.



En un comunicado publicado este martes, Tencent precisó que limitará el tiempo de juego para los menores a una hora al día, y que durante las vacaciones permitirá dos horas al día. Los niños menores de 12 años también tendrán prohibido realizar compras dentro del juego, añadió.



Según la ley china, los usuarios menores de 18 años pueden jugar juegos en línea durante un máximo de una hora y media al día y tres horas durante las vacaciones.



Tencent también pidió que todo el sector de videojuegos controle el tiempo de juego para los menores de edad y analice la posibilidad de prohibir que los menores de 12 años jueguen.



No estaba claro si Tencent emitió sus nuevos límites como respuesta al artículo. La compañía no hizo comentarios de momento.



La crítica a la industria del juego provocó que los inversionistas vendieran de forma masiva sus acciones en compañías de juegos chinas, incluida NetEase, en medio de temores de que ese sector de negocios sea el próximo en enfrentar una campaña del gobierno chino para reprimirlo.