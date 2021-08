Costa Rica: Mejora transparencia fiscal, pero aún hay camino por recorrer

Por la Repúbica.net

Costa Rica muestra mejoras en materia de transparencia fiscal, no obstante, aún no se puede afirmar que ya no hay correcciones por realizar, según demuestra un estudio de la OCDE sobre la Declaración de Punta del Este.

La Declaración de Punta del Este es un esfuerzo de 13 países de América Latina (dentro de los cuales se encuentra Costa Rica), que busca incrementar la transparencia fiscal. Este informe tiene el objetivo de documentar los avances en el desarrollo de una cultura de transparencia e intercambio de información tributaria en América Latina.

En el análisis, Costa Rica fue uno de los seis países que, con respecto a la implementación del estándar de transparencia y el Intercambio de información previa petición, EOIR, se consideró con una calificación de Ampliamente Conforme en la segunda ronda de revisiones en el 2020, lo que representó una mejora con respecto a la calificación de Parcialmente Conforme recibida en la primera revisión.

Esto porque argumentan que en nuestro país se está prestando asistencia técnica para la implementación del estándar EOIR mejorado y la disponibilidad de información sobre el beneficiario final.

En ese último punto, Costa Rica es uno de los precursores, puesto que seis países ya exigen que la información sobre el beneficiario final se centralice en registros específicos: Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay; mientras que Colombia y Ecuador están en el proceso legislativo para la aprobación de registros centrales.

Sin embargo, existen falencias, ya que el marco legal de Costa Rica que implementa el estándar del Intercambio automático de información necesita mejorías.

“Respecto de la implementación del marco jurídico necesario para el intercambio automático de información, Costa Rica ha sido considerado como un país que aún no presenta dicho marco en plenitud”, analizan desde Grant Thornton.

Esto a pesar de que estamos entre los nueve países latinoamericanos que ya intercambian información del estándar en el marco del Intercambio automático de información; Argentina, Colombia y México comenzaron en 2017; Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay comenzaron en 2018; y Perú en 2020.