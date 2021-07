Fallece el presidente del Diario La Prensa de Nicaragua

Por Artículo 66

Fallece a los 86 años, el presidente y director del diario La Prensa, el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal. El secretario de la junta directiva y gerente general de este medio de comunicación escrito, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, dijo que el deceso fue aproximadamente a las ocho de la noche del jueves, 29 de julio.

Las causas de la muerte no fueron precisadas, pero informó que don Jaime murió rodeado de sus familiares y al lado de su esposa Hilda Argeñal. “Mi tío descansa en paz, pudo estar con su familia”.



Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

En cuanto a las honras fúnebres, se desconoce si su cuerpo será velado, sin embargo, el secretario ejecutivo de La Prensa refirió que Jaime Chamorro quiso que su cuerpo fuera sepultado, no incinerado.

Juan Lorenzo Holmann expresó que la muerte de Jaime Chamorro es un duro golpe para el periodismo independiente y para Nicaragua. “Mi tío era una persona de hablar pausado, de ademanes suaves, pero con un carácter y firmeza en cuanto a la defensa de la democracia y de la libertad de expresión y de los derechos humanos”.

“Es una lástima que haya nacido en una dictadura y que haya fallecido sin ver finalmente a Nicaragua libre y en democracia., agregó Juan Lorenzo Holmann, quien enfatizó que Jaime Chamorro deja un legado de lucha incansable por el periodismo. “Mi tío era una persona piadosa y creyente en Dios”.



Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Muere sin poder ver libre a Pedro Joaquín Chamorro En cuanto a su sobrino Pedro Joaquín Chamorro, actual preso político de la dictadura orteguista, Holmann refirió que Jaime Chamorro murió sin poder verlo libre. “Hasta la fecha no sabemos dónde está Pedro (Joaquín) ni en qué condiciones está; no sabemos si se va a dar cuenta o no del fallecimiento de mi tío Jaime”.

Pedro Joaquín y él (Jaime Chamorro) tenían una relación muy estrecha, más allá de tío y sobrino. Sin duda esta es una pérdida muy triste para la familia Chamorro y para toda Nicaragua”, recalcó.

Jaime Chamorro procreó junto a Hilda Argeñal, cinco hijos. El mayor es Jaime Martín, Alonso, Felipe, Sagrario y María Paz, todos Chamorro Argeñal. El 23 de octubre estaría cumpliendo 87 años.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

En la dirección del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal sobrevivió a las embestidas de la dictadura. En 2018 experimentó la retención del papel y materia prima, al punto que peligraba que el diario dejara de funcionar, sin embargo, en 2019, fue liberado el material y hasta hoy sigue circulando a nivel nacional.