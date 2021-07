OPS: Más de 300.000 niños no han recibido sus vacunas de rutina

Por E&N



La pandemia por la COVID-19 ha interrumpido los servicios de salud esenciales en la mayoría de los países y territorios de América Latina y el Caribe, lo cual representa una amenaza para la inmunización de los niños y la atención de las mujeres embarazadas y de las personas con enfermedades crónicas, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.



"Por lo tanto, llamamos a los países a que aseguren que sus respuestas a la COVID-19 no dejen atrás otros servicios de salud esenciales, como las inmunizaciones de rutina", afirmó la doctora Etienne en la sesión informativa semanal de la OPS. "Estos servicios no son opcionales", indicó, y añadió que la OPS está ayudando a los países a "ajustar y repensar cómo se presta la atención esencial en el primer nivel".



La directora de la OPS detalló que más de 300 mil niños, sobre todo en México y Brasil, no han recibido vacunas de rutina, "dejándolos vulnerables a infecciones mortales que son prevenibles".



"La cobertura de la primera dosis de las vacunas contra el sarampión se redujo un 10% en ocho países de las Américas, incluyendo Venezuela, Panamá y Brasil, y cayó hasta un 20% en Surinam", continuó. "Si no revertimos estas tendencias, nos arriesgamos a una avalancha de problemas de salud peores".



Agregó que, en una encuesta reciente sobre los servicios de salud esenciales en la región, el 97% de los países y territorios participantes informaron sobre interrupciones, mientras que el 45% informó de interrupciones en al menos la mitad de ellos.



"En poco tiempo, la COVID-19 no será la única crisis sanitaria que demande la atención de los países", advirtió Etienne.



La OPS apoya a los países de la región en la búsqueda de alternativas para la prestación de servicios de salud. Muchos sistemas de salud, incluidos los de Chile y Perú, han adoptado la telemedicina, refirió, mientras que otros han puesto en marcha programas de extensión comunitaria para que los pacientes puedan recibir atención médica mientras están en sus casas.



La directora de la OPS aconsejó a los países que contraten y capaciten a más personal para que todos los trabajadores salud dispongan de las herramientas y los recursos necesarios para prestar una atención segura. Afirmando que los trabajadores de la salud deben ser "justamente compensados por sus extraordinarios esfuerzos", subrayó que Chile aprobó recientemente un aumento de salario para los prestadores de servicios de salud quienes han sido fundamentales en la respuesta a la COVID-19.

"Sabemos que las consecuencias económicas de esta pandemia están obligando a los países a tomar decisiones difíciles sobre las prioridades de la inversión pública, pero no podemos permitirnos recortar recursos en salud", enfatizó.



En ese sentido, consideró que "invertir ahora en el primer nivel de atención es una opción inteligente para poder revertir las tendencias de forma más eficiente y equitativa que esperar a que surjan las crisis sanitarias". Y destacó: "como dice el refrán, 'una onza de prevención vale más que una libra de cura'".

Situación epidemiológica

En cuanto al "devastador número de víctimas de la pandemia en nuestra región", señaló que Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay se encuentran entre los países que registran las mayores tasas de mortalidad semanales del mundo.



Los estados mexicanos de Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán están informando de un aumento de nuevas infecciones. En Centroamérica, se informa que los casos se están acelerando en Guatemala y siguen siendo elevados en Panamá. Cuba está experimentando las tasas más altas de infección y decesos por COVID-19 que en cualquier momento de la pandemia, y todos los grupos de edad se están viendo afectados.



Los casos están disminuyendo en varios países sudamericanos, aunque se han notificado focos en provincias argentinas fronterizas con Bolivia y Chile, y en la región amazónica de Colombia.



En total, la semana pasada se registraron más de 1,26 millones de casos de COVID-19 y casi 29 mil muertes en las Américas, según la directora de la OPS.



Mientras las infecciones aumentan, "nuestra región aún no ha accedido a las vacunas que necesita para mantener a nuestras poblaciones a salvo", acentuó. "Hasta el momento, sólo 16,6% de la población de América Latina y el Caribe ha completado su esquema de vacunación contra la COVID-19".



También se refirió al Día Mundial de la Hepatitis, que se reconoce el 28 de julio. Según una encuesta sobre este padecimiento, la amplia interrupción de los servicios de salud esenciales también apunta a que el diagnóstico y el tratamiento de las hepatitis B y C se han visto interrumpidos por la respuesta a la COVID-19.