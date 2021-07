El Salvador: Aumentan casos de niños y adolescentes con Covid-19

Por elsalvador.com

En El Salvador las autoridades de Salud han dado muy poca información sobre el comportamiento del virus del SARS-CoV-2 en la niñez y la adolescencia. Sin embargo, el alergólogo, pediatra e inmunólogo, Mauricio Flores Morales, advierte que las atenciones y cuadros de niños y adolescentes con la Covid-19 están aumentando.

Además, el especialista Flores Morales dice que se está desarrollando el Síndrome Multisistémico asociado a la Covid-19, que ocurre quince días después de la infección.

“Hay aumento de casos en el área pediátrica… Hemos tenido que referir un par de niños complicados al hospital Bloom. El último de 6 años que se tuvo que referir por complicaciones”, declaró el pediatra, quien labora en el hospital San Rafael, de Santa Tecla.

Según datos oficiales, entre el 19 y 20 julio, las infecciones a causas del virus aumentaron en 115 casos de pacientes jóvenes, pasando de 3,599 casos acumulados a 3,714 en la población de 10 a 19 años.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó que en el país hay registro de 19 casos de niños o adolescentes afectados con este síndrome. Detalla en su informe de Enfermedad por Coronavirus, que un total de 23 países notificaron 6, 056 casos confirmados acumulados de Síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes (SIM-P), incluidas 129 defunciones a causa de este.

Flores Morales indicó que de los casos de niños afectados a causa de la Covid-19 en el país son “con la sospecha del SIM-P que se da posterior a la infección post Covid-19. Más o menos después de la tercera o cuarta semana del proceso infeccioso, en el cual hay un proceso inflamatorio muy elevado que los pone en riesgo por problemas cardíacos, miocarditis o se pueden dar problemas a nivel coronario, entonces básicamente esto los pone en riesgo a estos chicos”.

Añadió que los casos no son muy frecuentes, pero “pueden ser mortales, el manejo tiende a ser en Cuidados Intensivos”.

Costa Rica: Mayoría de niños con Covid-19 se infectan en casa

Según datos oficiales de la página covid19.gob.sv, los casos de infecciones en la población infantil y adolescentes va en aumento. En las edades de 0 a 9 años hay 1,223 casos detectados. El dato más significativo se encuentra entre la población de 10 a 19 años, en la cual se reportan más de 3,714 pacientes. Las cifras anteriores son casos acumuladas desde marzo 2020 hasta el 22 de julio pasado.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Flores Morales ve con preocupación la situación actual de la Covid-19 y sostiene que es peor, si esta se compara con junio a agosto 2020, los meses más álgidos de la pandemia. Esto debido al incremento de los ingresos de población en estado grave y crítico, que su vida se vuelve comprometida cuando entran a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El galeno explicó que el alza de casos en los menores de 19 años puede ser debido a la exposición que los niños y adolescentes tiene al realizar actividades escolares y algunos casos en actividades de vacaciones.

Añadió que en el aumento de nuevos casos de infección a causa del virus hay un reporte de más afectados entre 10 y 19 años, seguido de la población que van desde los 20 hasta los 39 años.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

“En el hospital San Rafael es donde más vemos (casos) del interior del país por varios motivos, la gente del interior casi no se quiere vacunar, no ocupa medidas de bioseguridad y entonces se ven todavía más expuestos a estas situaciones. En los últimos dos meses hemos venido observando un aumento de casos no todos complicados (y) si bien es cierto la severidad no es en la mayoría de los casos, pero eso no quiere decir que no se pueda enfermar, pueden enfermar a alguien más”.

El médico hizo un llamado a los padres de familia para que enseñen a los niños y adolescentes a cumplir las medidas de prevención, “los niños sí se pueden complicar, recordando que los niños también padecen de enfermedades crónicas pulmonares, cardíacas, inmunodeficiencias y eso los pone en riesgo”.

“Si usted sabe que tiene Covid consulte. Usualmente la primera semana no es complicada, pero es la segunda semana donde comienzan las complicaciones. Lo mejor es que consulte”, aconsejó Flores Morales.