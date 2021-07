Personas vulnerables necesitarán una tercera dosis de vacuna COVID, prevé Fauci

Por Bloomberg



Estados Unidos se está moviendo en la “dirección equivocada” para combatir una nueva ola de COVID-19, y es posible que se necesite una vacuna de refuerzo, especialmente para los más vulnerables, dijo Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país.



Dijo que las nuevas recomendaciones de Estados Unidos sobre el uso de cubrebocas entre la población vacunada están bajo “consideración activa”, ya que la variante delta alimenta un aumento de infecciones en todo el país. Con la mitad del país aún sin vacunar por completo, Estados Unidos enfrenta el peor de los casos de muertes diarias que llegan a 4 mil, el mismo nivel que durante el pico del invierno pasado, advirtió.



“No estoy seguro de si sería el peor de los casos, pero no será bueno”, aseveró en “State of the Union” de CNN. “Vamos en la dirección equivocada”. Abordó el problema creciente de las “infecciones de avance”, cuando una persona contrae COVID-19 a pesar de estar completamente vacunada, y la posible necesidad de inyecciones de refuerzo para aquellos con sistemas inmunitarios debilitados, como pacientes con cáncer o trasplantes. El tema de una tercer inyección fue discutido el 22 de julio por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que continuará revisando los datos que “podrían empujarnos en esa dirección”, puntualizó.



La vacuna COVID de Pfizer fue solo un 39% efectiva para evitar que las personas se infectaran con la variante delta en Israel en las últimas semanas, según el Ministerio de Salud de ese país, pero proporcionó un fuerte escudo contra la hospitalización y formas más graves del virus. En el condado de Los Ángeles, los vacunados constituyeron una de cada cinco de las nuevas infecciones en junio.



“Los datos que se están obteniendo de Israel y de Pfizer indican que parece que podría haber alguna disminución en la protección”, dijo. Es más probable que los vulnerables sean los primeros en recibir una vacuna de refuerzo, que dijo que “probablemente suceda”.



Estados Unidos comprará 200 millones de dosis más de las vacunas Pfizer y BioNTech, destinadas a niños menores de 12 años, que aún no son elegibles, y también para refuerzos si los datos muestran que son necesarios.



“Es más fácil para esta variante delta abrumar los niveles bajos de anticuerpos y es por eso que estábamos considerando si algunas personas podrían necesitar refuerzos”, manifestó Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Drogas y Alimentos, en el programa “Face the Nation” de CBS el domingo.