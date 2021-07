Costa Rica: Ottón Solís renuncia a cargo en OCDE por presión en préstamo FMI

Por La Nación



Al dimitir, Solís declaró que, con su decisión, espera que la oposición “extermine sus excusas” y que los diputados depongan “sus amenazas y procedan a votar favorablemente y con celeridad, el préstamo del FMI y otros importantes proyectos de ley que esperan el trámite legislativo”.



El político y economista insistió en que él nunca se opuso al ingreso de Costa Rica a la OCDE, pero sí hizo cuestionamientos sobre el fondo de garantías para los ahorrantes bancarios y sobre una coletilla referente a los agricultores, aspectos que se tramitaron durante el proceso de adhesión.



Pero más allá de cuestionar la postura de Solís frente a la Organización, 40 diputados de oposición instaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, a revocar el nombramiento al señalar, en una moción aprobada en el plenario el lunes, que este contravino la ley de adhesión de la OCDE.

El artículo 4 de esta norma establece que el Consejo de Gobierno debe designar al representante por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex). En este caso, en la sesión del 6 de julio, el Consejo de Gobierno desoyó la propuesta del Comex, que era nombrar al actual representante ante la Organización, Manuel Tovar, y se inclinó por la propuesta del mandatario, de elegir a Solís.



Este lunes, la oposición también envió al congelador la aprobación en segundo debate del crédito de US$1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras el gobernante no diera marcha atrás con el nombramiento del fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Adicionalmente, quedó presentada con al menos 21 firmas una moción de censura contra todos los miembros del Consejo de Gobierno, con excepción del jerarca de Comex, quien votó en contra de la propuesta presidencial. Esta moción está prevista para discutirse el próximo martes 20 de julio. En su carta de renuncia, Ottón Solís le indicó al mandatario que declinó asumir el puesto ante la OCDE debido a la postura de la oposición de bloquear la agenda de ajuste fiscal.



“Debo manifestarle que, de todas las reacciones provocadas por mi nombramiento, me preocupa sobremanera la disposición a bloquear la agenda legislativa, reiterada por las vocerías de todas las fracciones políticas con la excepción de la del PAC.



“En esa agenda se encuentran varios proyectos de ley los cuales son fundamentales para lograr la estabilidad fiscal del país sin tener que recurrir a privatizaciones, despidos de empleados públicos o cierre de programas sociales.



“Ya un grupo de diputados había demostrado estar dispuesto a tomar decisiones dirigidas a dañar políticamente al gobierno, sin importarles que con esas estratagemas la verdadera víctima es Costa Rica.



“Hace unos meses impidieron la aprobación de créditos dirigidos a sustituir deuda cara por deuda barata, lo que le costará al país alrededor de US$20 millones por año durante más de diez años.



“Por ello, no me ha sorprendido que ahora estén utilizando tretas para bloquear la votación del préstamo con condiciones financieras concesionales, negociado por su Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Han secuestrado el rumbo del país, exigiendo como rescate mi cargo en la OCDE.



“Bloquear la aprobación de leyes, ni siquiera por el contenido de las mismas, sino para forzar al gobierno a modificar decisiones que constitucionalmente le corresponden, es peor que bloquear vías públicas como herramienta de presión para evitar que el Gobierno y la Asamblea Legislativa avancen con esas mismas leyes.



“Es peor porque los diputados juraron respetar la Constitución al asumir el cargo, lo cual no es el caso de los dirigentes de Rescate Nacional y porque el bloqueo de una carretera afecta únicamente a las personas y empresas que transitan por esa ruta, mientras que el bloqueo del avance de esas leyes en la Asamblea Legislativa afecta a todo el país y por muchas décadas hacia el futuro.



“Señor presidente, usted ha dado muestras una y otra vez de tener a Costa Rica como objetivo, prefiriendo la impopularidad derivada de las acciones necesarias para enfrentar viejos y nuevos desafíos a la acomodaticia irresponsabilidad de agudizarlos o ignorarlos.



“Una vez más, hoy nos toca mostrar cuáles son los valores que nos han convocado en los últimos 20 años. Las circunstancias nos dan la oportunidad de ratificar que cuando se trata de Costa Rica, sí hay políticos y grupos dispuestos a escalar las montañas éticas más elevadas.



“Ante el peligroso antecedente que se establecería, este caso no debe terminar de una manera que la Constitución y varios principios medulares para el buen funcionamiento de nuestra democracia sean ultrajados.



“Si ante la situación creada usted solicitara al Consejo de Gobierno mi destitución, desde lo más alto de la institucionalidad republicana, se estaría estimulando el atropello a la independencia de poderes y el uso del chantaje y la extorsión como herramientas de negociación.



“También se estaría legitimando el socavamiento de las funciones constitucionales de quien ejerce el cargo de presidente de la República como resultado de un proceso democrático que es ejemplar en el mundo.



“Señor presidente, hemos concordado en numerosas conversaciones que en la función pública siempre debemos poner los intereses de Costa Rica en primerísimo lugar. En el tira y afloja de los procesos políticos nunca debe tirarse ni aflojarse hasta el punto en que se hiera al país, aunque los otros no tengan la razón.



“Al igual que Grusha en el Círculo de Tiza Caucasiano de Brecht, debemos siempre preferir que la corrupta Natella se quede con el niño antes que herirlo por jalarlo fuerte.



“Por todo lo anterior, por este medio presento a usted y al Consejo de Gobierno mi renuncia irrevocable al cargo de Embajador y Representante Permanente ante la OCDE”, escribió Solís.