Panamá: Apagón de la televisión análoga programada para el 1 de junio de 2021 se retrasa

Por La Estrella (Panamá)



Los resultados de las mediciones de penetración de receptores de televisión digital en hogares de las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste no son suficientes para poner fin a los 65 años de la señal de televisión abierta bajo el formato análogo.



La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) se vio obligada a retrasar la fecha para apagar la señal análoga, por lo menos en las tres provincias antes mencionadas. El 30 de septiembre de 2020, la Asep aplazó para el 1 de junio de 2021 el inicio de la televisión digital terrestre correspondiente a la fase 1 del proceso de transición que se encuentra establecida en la Resolución AN 3988-RTV de 15 de noviembre de 2010. La transición a la televisión digital terrestre comprendía un periodo mínimo de 10 años; una vez finalizado el periodo establecido, culminan las emisiones analógicas convencionales y, a partir de entonces, se emitirá solo en tecnología digital. lo que sería el apagón analógico.



Los concesionarios de televisión abierta deben realizar sus inversiones para instalar equipos e iniciar operaciones de los canales de televisión digital, lo cual se desarrolla en cuatro fases, siendo la primera fase (provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón). La segunda etapa tiene como propósito determinar si existen las condiciones para el cese de las transmisiones analógicas (apagón analógico). Para ello, se debe cumplir que la señal de los canales digitales cubra el 90% de la cobertura analógica y que el 90% de los hogares cuenten con los correspondientes receptores para recibir las señales digitales.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



De no cumplirse con los parámetros arriba señalados para el cese de las transmisiones analógicas, la ASEP fijará un nuevo periodo para realizar nuevamente las evaluaciones.

Los resultados de penetración de receptores de TDT en hogares realizada por la empresa Ipsos arrojaron que de la muestra, un 41% de los hogares con servicio de televisión abierta cuenta por lo menos con un receptor de televisión digital; no obstante con estos resultados no se alcanza el porcentaje de hogares con receptores que se establecen en la resolución de 2010.

El proyecto de televisión digital traería muchas ventajas a la población como lo es mayor número de canales, contenidos, más servicios, mejor imagen y sonido. No es menos cierto que la televisión es uno de los medios de comunicación más trascendentales que existen en Panamá por su gratitud y fácil acceso, por lo que la Asep debe advertir que la industria televisiva y a la ciudadanía en general que hasta tanto no se cumplan con todos los procesos y reglamentaciones que se han dispuesto, se mantiene el servicio de televisión anólogico.



Por otro lado, paralelamente al desarrollo y ejecución del proyecto de televisión digital que impulsa la Asep, actualmente el Estado, a través del Ministerio de Educación, mediante el programa Conéctate con la Estrella están ejecutando su proceso de enseñanza aprendizaje a través de la radio, televisión abierta y las plataformas digitales, para todos los estudiantes que no están asistiendo de manera presencial a las aulas de clases como consecuencia a la pandemia.



En enero de 2021, la Asep inició la contratación del servicio para medir la penetración de receptores de la televisión digital terrestre (TDT) en los hogares de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.



El servicio a prestar consiste en medir en dos periodos distintos la penetración de la TDT, dentro de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, utilizando la metodología y prácticas adecuadas para este tipo de estudio, a fin de obtener la información y los resultados que se establecen en estos términos de referencia.Con la suspensión del apagón de la televisión analógica la Asep contrató, por US$38.000, a una empresa para que haga una doble medición para conocer la cantidad de personas que tienen un televisor con sintonizador digital.



Datos de la ASEP revelan que para la Fase I de la TDT, las transmisiones digitales registran 12 canales en operación, emitiendo 12 contenidos en audio y 22 contenidos de televisión, de los cuales 12 están en formato de alta definición (HD). Mientras, que las transmisiones analógicas solo alcanzan un total de 12 contenidos televisivos.La mayor ventaja de la televisión digital es el número de canales de televisión, porque con la capacidad de espectro (ancho de banda) que necesita la televisión digital, es mucho menor que la actual analógica. Ello permitirá que la utilización del espectro radioeléctrico sea mucho más eficiente.



El resultado más visible para los espectadores es un incremento en la oferta del número de canales disponibles.Con la televisión digital terrestre las personas reciben en casa una televisión sin ruidos, interferencias o dobles imágenes.



El resultado de la televisión digital son señales más perfectas, abriendo la puerta a la posibilidad de que los programas de televisión se reciban en estéreo, con sonido envolvente o en múltiples idiomas, y todo ello con unos requisitos de ancho de banda muy inferiores a los de la televisión analógica, y permitiendo al usuario elegir la banda de audio.



Más serviciosUn eficaz uso del ancho de banda, permite la transmisión de datos, es decir, Interactividad.Este mejor aprovechamiento del ancho de banda permite que los espectadores se conviertan en parte activa de la televisión. La televisión digital terrestre permite numerosos servicios hasta ahora imposibles con la TV analógica, como puede ser: teletexto digital con un entorno mucho más visual y amigable, servicios interactivos, acceso a Internet, pago por visión (PPV), guía electrónica de programas (EPGs-Electronic Program Guides) o visión multi-cámara para que el espectador vea al mismo tiempo varias pantallas en su televisor con diferentes eventos (de especial interés en transmisiones deportivas).